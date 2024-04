Breite Reifen, eine ziemlich aufrechte Sitzposition und eine Auswahl an knalligen Farben, das ist das neue E-Bike-Modell von Gazelle, das Medeo T10 HMB. Dem niederländischen Traditionsunternehmen zufolge ist das neue Pedelec für die lange Tour wie auch für die Kurzstrecke in der Stadt geeignet.

E-Bike: Das Gazelle Medeo T10 HMB hat eine ordentliche Reichweite

Die Kraftübertragung zum Hinterrad erfolgt beim neue Gazelle Medeo T10 HMB über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Die Batterie wird in zwei unterschiedlichen Größen angeboten und ist im Unterrohr des Aluminiumrahmens verbaut. Im Eco-Modus bietet der 500-Wh-Akku laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern. Der größere Akku mit einer Kapazität von 625 Wh soll im Eco-Modus eine Reichweite von bis zu 155 Kilometern. Damit ist Gazelle weit oberhalb der herkömmlichen Reichweiten von rund 100 Km bei den meisten E-Bikes am Markt. Die Ladezeit beträgt bei beiden etwa 4,5 Stunden, was nicht gerade überdurchschnittlich ist. Die elektrische Unterstützung leistet ein E-Motor von Bosch, der Performance Line-Mittelmotor. Er überträgt auf die Kette des Gazelle Medeo T10 HMB ein Drehmoment von bis zu 75 Nm.

Das neue Gazelle Medeo T10 HMB ist mit 27,5 Zoll pannensicheren Rädern ausgestattet und hat zudem noch einen Gepäckträger verbaut. Gebremst wird mittels hydraulischem Scheibenbremssystem. Für eine komfortable Fahrt sorgt die Federung mit einer neuen Aluminiumgabel von Suntour. Auch der Vorbau des neuen Pedelecs von Gazelle kann stufenlos verstellt werden. Eine gute Sitzposition trägt nicht nur zum Komfort bei, sondern ist zugleich auch wichtig für den Rücken. Darüber hinaus befindet sich am Lenker ein Bosch Pirion 200-Bordcomputer. Das Farbdisplay zeigt dir jegliche Fahrtinformationen an.

Das neue Gazelle Medeo T10 HMB in der Farbe „Turmeric Yellow“.

Zudem kannst du dein Smartphone per Bluetooth mit dem 1,6 Zoll großen Bildschirm verbinden und somit zusätzliche Funktionen freischalten. Zur Ausstattung des E-Bikes zählt jedoch auch eine Beleuchtung, Schutzbleche und ein Gepäckträger. Der niederländische Fahrradhersteller bietet das Medeo T10 HMB als High-Step-Version für Herren sowie als Mid-Step-Version für Damen an. Die Rahmenvarianten sind in den Farben „Pine Green“ und „Turmeric Yellow“ erhältlich. Für das Pedelec mit dem 500-Wattstunde-Akku verlangt Gazelle 3.499 Euro. Das Modell mit dem größeren Akku mit 625 Wh kostet 3.699 Euro.