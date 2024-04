E-Bikes sind ökologischer als ein Auto, unterstützen deine Gesundheit und sind zudem noch platzsparender. Jedoch stellt ihr Gewicht ein Problem dar. Auch wenn es mittlerweile einige Fahrradhersteller gibt, die leichtere E-Bikes anbieten, musst du dafür häufig tief in die Tasche greifen. Das Roadlite:ON 7 von Canyon wiegt zwar nur 16 Kilogramm, kostet dafür aber auch rund 3.500 Euro. Doch das neue E-Bike von Diodra ist nicht nur leicht und günstig, sondern besteht zugleich noch aus einem nachhaltigen Material.

Diodra: Warum wiegt das Diodra S3- electric so wenig?

Das neue E-Bike von Diodra, das Diodra S3- electric, sieht nicht nur auf Bildern leicht aus, sondern ist in der Realität auch deutlich leichter als die meisten Pedelecs. Ein herkömmliches E-Bike bringt ungefähr 20 kg auf die Waage, manchmal auch mehr. Das S3- electric wiegt im Gegensatz dazu gerade einmal 15 Kilogramm. Und dabei ist der Motor sowie der Akku bereits inkludiert.

Solch ein geringes Gesamtgewicht ist dank des Rahmens, der weitgehend aus Bambus besteht, möglich. Bambus gilt als robust und nachhaltig. Schaut man sich das E-Bike genauer an, fällt das minimalistische Design sofort ins Auge. Denn der E-Motor und der Akku sind nahezu unsichtbar in der Nabe des Hinterrads verbaut. Zugleich bietet der vier Kilogramm schwere E-Motor eine Dauerleistung von 250 Watt und unterstützt dich während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Sein maximales Drehmoment liegt bei 48 Nm. Dank einer Kapazität von 25 Amperestunden (Ah) soll er laut Herstellerangaben in 3,5 Stunden aufgeladen sein. In der Serie erhältst du eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano.

Der Rahmen des Diodra S3- electric besteht überwiegend aus Bambus.

Der Preis des E-Bikes liegt bei knapp 2.900 Euro. Zum Verkaufsstart kannst du dir einen Rabatt von 700 Euro sichern und für 2.199 Euro zuschlagen. Für aktuell 1.599 Euro wird das traditionelle Fahrrad ohne E-Antrieb, das Diodra M8, angeboten. Später soll es 2.299 Euro kosten. Für einen Aufpreis von 200 Euro erhältst du einen Riemenantrieb. Mithilfe einer bestimmten App kannst du Daten deines Diodra S3- electric einsehen.