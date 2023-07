Prime Video: Neues für alle Nutzer

Bereit für neue Serien und Filme? Dann kannst du dich auf zahlreiche neue Inhalte freuen. Und zwar genau dann, wenn du ein Prime-Abo von Amazon oder direkt eine Abo von Prime Video abgeschlossen hast. Denn auch im Juli 2023 stehen bei Prime Video wieder einige Neustarts auf der Agenda, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

„Goof Omens“: Prime Video startet mit Staffel 2 durch

Da wäre unter anderem die zweite Staffel von „Good Omens“. Darin kehren ab dem 28. Juli 2023 der pingelige Engel Aziraphale und der Dämon Crowley zu einem entspannten Leben unter Sterblichen auf der Erde zurück. Alles könnte so entspannt sein, bis Erzengel Gabriel unerwartet an der Tür von Aziraphales Buchladen im Londoner Stadtteil Soho auftaucht, ohne sich daran zu erinnern, wer er ist oder wie er dorthin gelangen konnte. Während Crowley misstrauisch ist, warum der Erzengel in die Buchhandlung gekommen ist, möchte Aziraphale unbedingt das Geheimnis hinter Gabriels Zustand lösen. Das Verstecken des Erzengels vor dem Himmel und der Hölle bringt ihr Leben jedoch schnell auf unvorhergesehene Weise durcheinander.

Auch „Der Sommer, als ich schön wurde“ wird fortgesetzt

Ebenfalls in eine zweite Staffel schickt Prime Video seine Eigenproduktion „Der Sommer, als ich schön wurde“. Früher hat Belly die Tage gezählt, bis sie nach Cousins Beach zurückkehren konnte. Aber seit Conrad und Jeremiah um ihr Herz kämpfen und Susannahs Krebs zurückgekehrt ist, fürchtet sie, dass der Sommer nie wieder so sein wird wie früher. Als auch noch ein unerwarteter Besucher die Zukunft von Susannahs geliebtem Haus bedroht, braucht Belly die Hilfe aller ihrer Vertrauten und muss sich ein für alle Mal entscheiden, für wen ihr Herz schlägt. Klingt nach genau der richtigen Portion Drama und Herzschmerz? Dann den 14. Juli 2023 rot im Kalender anstreichen. Denn dann starten die neuen Episoden bei Prime Video durch.

Premiere für „The Horror of Dolores Roach“

Oder doch lieber einer Serien-Premiere eine Chance geben? Dann kannst du dich auf den 7. Juli 2023 freuen. Denn dann startet bei Prime Video eine Premiere, die auf dem gleichnamigen Spotify-Podcast basiert: „The Horror of Dolores Roach“. Die Legende handelt von Liebe, Verrat, Gras, Kannibalismus und dem Überleben des Stärkeren. Dolores Roach wird nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in das gentrifizierte Washington Heights zurück. Sie trifft sich wieder mit einem alten Kifferfreund, Luis, der sie als Masseurin im Keller seines Empanada-Ladens leben und arbeiten lässt. Als das Versprechen ihrer neu gewonnenen Stabilität schnell in Gefahr gerät, wird „Magic Hands“ Dolores zu schockierenden Extremen getrieben, um zu überleben.

Titel Staffel abrufbar ab Tom Clancy's Jack Ryan 4 30. Juni 2023 The Rookie 4 1. Juli 2023 The Horror of Dolores Roach 1 7. Juli 2023 Der Sommer, als ich schön wurde [The Summer I Turned Pretty] 2 14. Juli 2023 Surf Girls Hawai'i 1 18. Juli 2023 Libre De Reir 1 21. Juli 2023 Good Omens 2 28. Juli 2023 The Sex Lives of College Girls 2 28. Juli 2023 Harlan Coben's Shelter - Der schwarze Schmetterling 1 18. August 2023 Das Rad der Zeit 2 1. September 2023 Last Exit Schinkenstraße 1 Herbst 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 Ende 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 Wilderness 1 2023 Das Rad der Zeit 3 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Alternativ hat Prime Video natürlich auch wieder neue Filme im Programm. Neben reichlich Konserven-Ware aus dem Lizenztitel-Segment ist auch ein neuer Original-Film aus dem Hause Amazon dabei: „Los Iniciados“. Der Streifen spielt mitten in der Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá. Aber nicht in der Gegenwart, sondern im Jahr 2031. Mittlerweile ist sauberes Wasser rationiert, Stromausfälle kommen häufiger vor und der Kampf um die Macht über die Stadt hat neue Höhen erreicht. Mitten in diesem Chaos muss Frank Molina einen Mord untersuchen, der eine gewaltige und völlig unerwartete Verschwörung aufdeckt, die die ganze Stadt betrifft. „Los Iniciados“ ist ab dem 7. Juli 2023 bei Prime Video verfügbar.

Titel verfügbar ab Da Kommt Noch Was 29. Juni 2023 Blueback 29. Juni 2023 Bergen 1. Juli 2023 Abyzou 2. Juli 2023 Der kleine Drache Kokosnuss 2. Juli 2023 Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! 2. Juli 2023 In Bruges 3. Juli 2023 Königreich der Bären 3. Juli 2023 The Bodyguard 3. Juli 2023 A Walk Among the Tombstones 4. Juli 2023 L’estate più calda 6. Juli 2023 Loving Pablo 6. Juli 2023 Los Iniciados 7. Juli 2023 Amazon Original Film TKKG 7. Juli 2023 Time Is Up 2 7. Juli 2023 Woodstock 7. Juli 2023 6 Bullets 8. Juli 2023 Ghost Rider: Spirit of Vengeance 8. Juli 2023 The Hateful Eight 12. Juli 2023 Machine Gun Preacher 13. Juli 2023 Gamer 16. Juli 2023 Der Hauptmann 17. Juli 2023 Die goldenen Jahre 17. Juli 2023 The Magic Flute Y1 17. Juli 2023 What to Expect When You're Expecting 17. Juli 2023 The Addams Family 2 18. Juli 2023 Shutter Island 19, Juli 2023 Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen 20. Juli 2023 Joker 20. Juli 2023 The Covenant 21. Juli 2023 Emily 24. Juli 2023 Respect 25. Juli 2023 Generation Beziehungsunfähig 30. Juli 2023 Rambo 1 - 5 31. Juli 2023 How to Date Billy Walsh 8. September 2023 Amazon Original Film

Aufpassen sollten Film-Freunde übrigens bei anderen Blockbustern, die im Angebot von Prime Video abrufbar sind. Denn schon in Kürze fliegen einige hochspannende Filme bei Amazons Streamingdienst gnadenlos aus dem Bestand.

Jetzt weiterlesen Prime Video: Spektakuläre Neuheiten kündigen sich an