Preise für Strom und Gas explodieren: Und jetzt auch noch das

Wer heute an die Tankstelle muss, der muss mit Mondpreisen rechnen. Die Spritpreise sind durch die russische Invasion in der Ukraine durch die Decke gegangen. Der Tankrabatt ist Geschichte und ein Liter Benzin kostet nun wieder über 2 Euro. Der Krieg sorgt aber nicht nur für die höchsten je gemessenen Preise für Benzin und Diesel. Auch Gas, Strom und Heizöl sind teurer als je zuvor. Während die Regierung noch über Gasumlagen und andere finanzielle Herausforderungen streitet, flattern den Menschen in Deutschland derzeit Preiserhöhungen ins Haus. Dabei sind deren Seriosität und Rechtmäßigkeit für den Laien angesichts der sich ständig verändernden Lage nicht immer erkennbar. Und das nutzen einige nun aus.

Stadtwerke kündigen Verträge für Gas und Strom

Wie die Verbraucherzentrale Brandenburg berichtet, bekamen viele Gas- und Stromkunden Besuch von Mitarbeitern der Stadtwerke. „Die angeblichen Vertreter der Stadtwerke waren dabei nach Aussagen von Betroffenen erstaunlich gut über die bestehende vertragliche Situation informiert und konnten sich so offenbar mühelos das Vertrauen von Kund:innen sämtlicher Altersgruppen erschleichen“, beschreibt Verbraucherschützer Gerald Kutz.

Anschließend wurde Kunden klargemacht, dass die Stadtwerke den Betroffenen die Kündigung ihres laufenden Gas- und Stromvertrags bestätigen. Die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke ließen die Betroffenen dann einen neuen Vertrag beim Anbieter Vattenfall auf ihrem Tablet unterschreiben.

„Zurück in ihren ursprünglichen Vertrag“

Die Verbraucherzentrale sieht in den konkreten Fällen die Stadtwerke in der Pflicht und fordert: „Den Kund:innen muss der Weg zurück in ihren ursprünglichen Vertrag ermöglicht werden.“ Wer von dieser Masche betroffen ist, könne sich an die Beratung der Verbraucherzentrale wenden, heißt es. Zudem gibt der Verbraucherschutz den Tipp: „Betroffene haben grundsätzlich die Möglichkeit, einen Vertrag an der Haustür innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Vertragsunterlagen zu widerrufen.“

Im vorliegenden Fall rät man aber auch unbedingt zur Strafanzeige, denn die Unterschrift wurde unter einem Vorwand erschlichen. Zudem warnen die Verbraucherschützer alle Menschen: „Lassen Sie sich von unbekannten Personen in keine Gespräche verwickeln.“