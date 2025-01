Polestar in der Krise: Ein Heilsbringer kündigt sich an

Polestar, eine Marke des chinesischen Pkw-Herstellers Geely, hat bereits im vergangenen Jahr gezeigt, dass man gewillt ist, den Markt mit modernen E-Autos in Schwung zu bringen. Neu vorgestellt wurde nicht nur der Full-Size-SUV Polestar 3 (Test). Sondern auch das SUV-Coupé Polestar 4 (Test), das ohne ein Heckfenster auskommt. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass der Hersteller vor enormen Herausforderungen steht. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur 3.181 neue Autos des Herstellers zugelassen. Das entspricht einem Rückgang um 49,4 Prozent gegenüber 2023. Die Wende soll unter anderem der Polestar 7 bringen. Ein Kompakt-SUV, dessen Fertigung nach aktuellem Plan sogar in Europa erfolgt, um teure Strafzölle bei einer Fertigung in China zu umgehen.

Polestar will ab 2025 deutlich wachsen

Laut eines aktualisierten Geschäftsplans möchte Polestar zwischen 2025 und 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Einzelhandelsvolumens zwischen 30 und 35 Prozent erreichen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) möchte Polestar sogar schon im laufenden Kalenderjahr mit schwarzen Zahlen abschließen. Michael Lohscheller, CEO von Polestar, formuliert klare Ziele für die kommenden Monate: „Wir beschleunigen unsere Expansion im Einzelhandel und die kommerzielle Transformation. Gleichzeitig passen wir unser künftiges Modellportfolio an und reduzieren unsere Kosten deutlich. Wir sind überzeugt, dass 2025 das stärkste Jahr in der Geschichte von Polestar sein wird. Sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Finanzen.“

Bis der Polestar 7 kommen wird, muss aber wohl noch einige Zeit vergehen. Vor 2027 ist mit der Einführung des in Europa produzierten Kompakt-SUVs nicht zu rechnen. Ganz anders steht es hingegen um den ebenfalls neuen Polestar 5. In der zweiten Hälfte des laufenden Jahres wird ein Verkaufsstart angestrebt. Der viersitzige Hochleistungs-Grand-Tourer im Stile eines Porsche Taycan basiert auf der von Polestar selbst entwickelten Aluminium-Plattform. Er wird auch das erste E-Auto des Herstellers sein, das die 800-Volt-Technologie nutzt, also mit einer besonders hohen Ladeleistung punkten kann.

Expansion unter anderem nach Frankreich

Damit sich noch mehr Menschen ein genaueres Bild von den E-Autos von Polestar machen können, wird auch der Vertrieb optimiert. Die Zahl der mit Partnern angebotenen Verkaufsflächen soll beispielsweise in Europa in den kommenden Jahren von bisher 70 auf 130 zulegen. Ein Marktstart in Frankreich ist für das laufende Jahr bereits fest eingeplant. In Nordamerika ist eine Expansion von 36 auf 57 Verkaufsflächen geplant. Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang auch, ganz neue Einzelhandelspartner zu finden. Für 2026 strebt der Hersteller weitere Markterschließungen in Osteuropa, Asien und Lateinamerika an.