Pokémon Go: Eines der besten Events seit Monaten startet jetzt

Pokémon Go ist vor kurzem in die neue Season „Hidden Gems“ gestartet. Nach Monaten voller Kontroversen und langweiliger Events scheint das Spiel nun die Kurve zu kriegen. Nachdem das Event rund um Crypto Mewtu Spieler begeisterte, startet jetzt mit dem Wasserfestival: Strandwoche ein Event, das Spieler einmal mehr an die frische Luft bringt. Das Event ist am 6. Juni um 10 Uhr gestartet und läuft bis zum 12. Juni um 20 Uhr.

Wasserfestival: Strandwoche

Event-Boni und befristete Forschung

Während des gesamten Events halten Regen-Lockmodule doppelt so lange wie sonst. Für 5 Euro kannst du während des Events an einer zusätzlichen befristeten Forschung teilnehmen. Als Belohnung zum Abschluss der Forschung erhältst du eine Surfer-Pose für deinen Avatar und begegnest Event-Pokémon. Dabei wird es sich vermutlich unter anderem um Sankabuh handeln, das während des Events sein Debut in Pokémon Go feiert. Du kannst Sankabuh allerdings auch in den gewöhnlichen Feldforschungen antreffen und musst keine 5 Euro zahlen, um es zu fangen.

Shiny-Jagd auf wilde Pokémon

Die Strandwoche des Wasserfestivals bringt jede Menge wilde Spawns mit sich. Bis auf ein Pokémon, Robball, können sämtliche wilde Spawn auch als Shinys gefunden werden. Besonders interessant ist außerdem Muschas, welches dir beim Fangen satte 1000 Sternenstaub beschert. Außerdem hast du erstmals die Chance, Shiny Scampisto in Pokémon Go zu begegnen. Bei Mantax und Robball handelt es sich um seltene Spawns, denen du also weniger oft begegnen wirst.

Die wilden Spawns während des Wasserfestivals.

Pokémon Debüt und Rampenlicht-Stunde

Während des Wasserfestivals: Strandwoche machen Sankabuh und seine Entwicklung Colossand ihr großes Debüt. Du kannst Sankabuh als Belohnung für den Abschluss von Feldforschung antreffen. Auch das besondere Lapras mit Schal (bei dem es sich eindeutig um eine Schleife handelt) kannst du in Feldforschungen antreffen.

Eine weitere Besonderheit des Events ist die Rampenlicht-Stunde, die am 6. Juni stattfindet. Dieses Mal triffst du nämlich nicht nur ein einzelnes Pokémon an, sondern gleich fünf auf einmal. Es handelt sich dabei um Krabby, Kabuto, Krebscorps, Scampisto und Krabbox. Bis auf Krabbox können alle Pokémon Shiny sein und das Fangen wird während der Rampenlicht-Stunde mit 3-fachen Fang-EP belohnt.

Raid-Kämpfe während des Wasserfestivals

Natürlich dürfen bei einem guten Event auch Raid-Kämpfe nicht fehlen. Während der Strandwoche des Wasserfestivals sind diese aquatisch gestaltet und du triffst somit fast exklusiv auf Wasser-Pokémon. In Raid-Kämpfen der Stufe 1 triffst du unter anderem auf Sankabuh, Stufe 3 bietet dir eine weitere Möglichkeit, dir Lapras mit einem Schal zu sichern und auf Stufe 5 triffst du in Deutschland Vesprit an. Mega-Raids stellen dich Mega-Sumpex gegenüber.