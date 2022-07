PlayStation Stars: Das steckt hinter dem brandneuen Treueprogramm

Das neue Treue-System von Sony nennt sich PlayStation Stars. Es soll Spieler dazu motivieren, mehr in ihren Spielen zu erreichen, indem es Belohnungen fürs Spielen verteilt. Sony führt das neue System bis Ende des Jahres nach und nach ein.

PlayStation Stars

Bei PlayStation Stars handelt es sich um ein Treue-System. Ähnliche Systeme kennen Spieler sicher schon von anderen Marken, die einen dafür belohnen besonders häufig, oder besonders viel Geld auszugeben. Im Vergleich zu solchen Systemen gibt es bei den PlayStation Stars jedoch einen großen Unterschied. Um die neuen Treuepunkte zu sammeln, müssen Spieler nämlich kein Geld ausgeben. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos und viele der Belohnungen können ohne zusätzliche Kosten erspielt werden.

Laut Sony funktioniert das System folgendermaßen: Um PlayStation Stars zu gewinnen, musst du an verschiedenen Kampagnen teilnehmen. Die Teilnahme ist dabei grundsätzlich kostenlos. Bereits jetzt ist bekannt, dass es eine „Monthly Check-In“ Kampagne gibt, bei der du lediglich ein beliebiges Spiel spielen musst, um Punkte zu sammeln. Natürlich gibt es jedoch auch anspruchsvollere Challenges. Dazu gehört beispielsweise ein Wettrennen darum, wer es als Erstes schafft, eine Platin-Trophäe in einem Spiel zu erreichen – und vieles mehr. Die Möglichkeiten sind hier nahezu endlos und nur von Sonys Kreativität begrenzt. Doch was machen Spieler nun mit den Treuepunkten, die sie sich erspielt haben?

Belohnungen und Sammlerstücke

Hat man sich eine bestimmte Anzahl an PlayStation Stars erspielt, dann kann man seine Treuepunkte in Belohnungen umtauschen. So können beispielsweise PSN-Guthaben und manche PlayStation Store-Produkte erworben werden. Für PlayStation Plus Mitglieder gibt es sogar noch einen weiteren Vorteil. Sie erhalten nämlich bei Käufen im PlayStation Store automatisch zusätzliche Treuepunkte. Diese können sie dann auch wieder wie gewohnt einlösen. Doch neben diesen Belohnungen führt Sony mit dem Treue-System auch noch eine neue Art der Belohnung ein. Dabei handelt es sich um sogenannte „digitale Sammlerstücke“.

Bei diesen digitalen Sammlerstücken handelt es sich um ganz verschiedene Abbildung von Dingen, die für PlayStation Fans relevant sind. Dazu gehören beispielsweise beliebte Charaktere, verschiedene Geräte, die einen Wert für Fans haben und vieles mehr. Die Anzahl an Sammlerstücken soll stetig wachsen, damit Spieler immer ein neues Objekt haben, auf das sie hinarbeiten können. Manche Sammlerstücke werden auch seltener sein als andere, was sie besonders begehrenswert macht.

Aktuell befindet sich das PlayStation Stars System noch in der Test-Phase, doch soll bis Ende des Jahres phasenweise regional eingeführt werden. Bis dahin bleibt Sony mit Fans in Verbindung und versorgt sie weiterhin mit Updates, sollte sich am System noch etwas ändern. Aktuell scheint das System jedoch bereits gut anzukommen. Fans freuen sich auch die neue Möglichkeit, kostenlose Boni fürs Spielen ihrer Lieblingsspiele zu erhalten.