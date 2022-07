Activision Patent: Eine Revolution des Gamings?

Activision hat sich in letzter Zeit immer wieder im Zentrum von Kontroversen gefunden. Nun hat der Publisher jedoch ein Patent angemeldet, das großes Potenzial hat. Tatsächlich könnte das Patent Einfluss darauf haben, wie wir Videospiele überhaupt wahrnehmen.

Videospiele vs. traditionelle Videos

Videospiele haben sich mittlerweile als eine eigene Kunstform etabliert. Ähnlich wie Videos und Filme erzählen auch Videospiele eine Geschichte und folgen einem bestimmten Narrativ. Anders als traditionelle Videos bringen Videospiele jedoch auch eine ganz neue Form der Interaktivität mit sich. Diese Interaktivität besteht grundsätzlich aus Elementen des Spiels, in denen Spieler sich aktiv am Geschehen beteiligen müssen. Sie beeinflussen so direkt die erzählte Story. Durch die aktive Einbindung der Spieler gehen bestimmte Vorteile des traditionellen Videos jedoch verloren.

Dazu gehört beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der eine Story erzählt wird. In Filmen ist diese festgelegt und der Zuschauer kann sie nicht verändern. Videospiele hingegen sind in ihrer Geschwindigkeit stark vom Spieler abhängig. Manche Spieler brauchen länger um eine Story zu erleben als andere, was das Timing oft negativ beeinflussen kann. Activison möchte nun mit einem neuen Patent versuchen, eine Brücke zwischen den beiden Medien zu schaffen. Die Entwickler des Publishers wollen die Interaktivität des Spiels mit dem passiven Schauen eines Videos vereinen. Um dies zu erreichen, sollen Video und Spiel in Einklang gebracht werden.

Anpassung der beiden Medien

Immer mehr Spieler spielen Videospiele und schauen gleichzeitig Videos. Dabei liegt die Aufmerksamkeit der Spieler jedoch häufig vorwiegend nur auf einem Medium und das andere gerät in den Hintergrund. Zusätzlich sind Videospiel und Video oft nicht aneinander angepasst. Dies erschwert es, sich auf beide zu konzentrieren. Activison plant mit seinem neuen Patent Videos zu analysieren, die Spieler sich anschauen. Das Videospiel passt sich dem Video dann an. So will man erreichen, dass der Spieler beide Medien gleichzeitig wahrnimmt und genießt. Funktioniert das Patent von Activision so wie es soll, dann kann sich das Videospiel sogar dynamisch an das geschaute Video anpassen.

Activision ist das Studio hinter dem bekannten Call of Duty: Warzone.

Activision hat ein ähnliches Prinzip bereits bei „Guitar Hero“ erfolgreich angewendet. Ton und Spiel passen hier so gut zusammen, das der Spieler beide gleichzeitig optimal wahrnehmen kann. Das neue Patent soll diesen Prozess der Anpassung nun automatisieren. Außerdem soll er auf zwei Video-Medien anwendbar sein und nicht nur auf Video und Ton. Zu beachten ist allerdings, dass die neuen Spiele nicht zu hohe Anforderungen an den Spieler haben dürfen. Sie laufen sonst die Gefahr, zu viel Aufmerksamkeit vom Video zu nehmen. Spieler sollten also nicht mit AAA-Titeln rechnen.

Fazit und Potential

Für Spieler, die ihre Fähigkeiten gerne in schwierigen Games messen ist dieses Patent noch relativ uninteressant. Es richtet sich stattdessen eher an Spieler, die schon jetzt gerne ein Spiel spielen, während sie YouTube oder TV schauen. Das neue Patent könnte diese Erfahrung fast schon revolutionieren und für Spieler um einiges angenehmer gestalten. Schon bald könnte eine spannende Szene im Video nicht mehr zum Game-Over führen und vice versa.

Ob sich das Patent jedoch gut umsetzen lässt und Spieler anspricht muss sich noch zeigen. Aktuell befindet sich die Technologie am Anfang ihrer Reise und vieles kann sich noch verändern. Allerdings ist die Funktionsweise des Patents so interessant, dass sie auch in Zukunft Anwendung in anderen Bereichen finden könnte. Generell melden aktuell viele Videospiel-Entwickler neue Patente an, die Videospiele in Zukunft maßgeblich verändern können. In den kommenden Jahren können Spieler also hoffentlich mit massiven Verbesserungen ihrer Spielerfahrung rechnen.