PC-Tastatur vor Änderung: Neue Taste für alle Notebooks kommt

Seit 30 Jahren ist die Windows-Tastatur nahezu unverändert. Lediglich das Design des Windows-Logos hat sich mit jeder Version ein wenig verändert. Wie Microsoft jetzt bekannt gibt, wird 2024 eine gänzlich neue Taste Einzug halten. Und das nicht nur bei Microsoft selbst, sondern bei jedem Windows-Notebook.

Das kann die neue Taste auf deiner Tastatur

Die neue Taste trägt das Logo des neuen „Windows Copilot“ und startet diesen auf Tastendruck. So ist Microsofts neuer KI-Assistent nur eine Taste entfernt. Das Jahr 2024 soll laut Microsoft das Jahr der KI-PCs werden und die neue Taste unterstreicht, wie Ernst es Microsoft damit meint. So hatte etwa der frühere Sprachassistent Cortana keine eigene Taste spendiert bekommen.

Die Einführung der Copilot-Taste markiert die erste bedeutende Änderung an der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten. Wir glauben, dass es die Menschen in die Lage versetzen wird, sich leichter an der KI-Transformation zu beteiligen. Die Copilot-Taste ergänzt die Windows-Taste als Kernbestandteil der PC-Tastatur Yusuf Mehdi (Windows Marketing-Chef)

Das Kuriose für Kunden in Europa ist jedoch: Den Windows Copilot gibt es hierzulande gar nicht. Aufgrund des Digital Markets Acts der EU hält Microsoft diese Funktion in Windows 11 derzeit zurück, um Sanktionen der EU zu vermeiden. Sobald der KI-Assistent jedoch den Bestimmungen entspricht, dürfte Microsoft die Funktion auch hierzulande freischalten. So bekommen auch Notebooks mit deutscher Tastatur bereits die neue Taste aufgedruckt.

Position der neuen Copilot-Taste

Die neue Copilot-Taste befinden sich wie die Windows-Taste in der untersten Reihe der Tastatur. Sie ersetzt die STRG-Taste rechts von der Leertaste. Auf manchen Tastaturen war hier zuvor auch die Kontextmenü-Taste untergebracht.

Deaktiviert man den Windows Copilot, oder ist er wie aktuell in der EU nicht verfügbar, startet die neue Taste hingegen die Windows-Suche.

Auf der Technikmesse CES, welche in wenigen Tagen startet, werden die ersten Notebooks mit der neuen Taste vorgestellt. Im Laufe des Jahres werden alle Hersteller auf das neue Layout wechseln. Ausgenommen davon sind Tastatur-Hersteller, welche nicht das klassische Windows-Layout mit aufgedruckter Windows-Taste nutzen. Etwa Logitech mit der MX-Keys-Serie. Diese müssen die Änderung nicht umsetzen.