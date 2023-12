Diese kostenlose App bringt KI auf jedes Handy Timo Brauer 2 Minuten

KI, kurz für künstliche Intelligenz, ist das aktuelle Trend-Thema in der Technikwelt. Mit KI kannst du dir komplexe Fragen beantworten oder individuelle Bilder erstellen lassen. Mit einer kostenlosen App bringst du all diese Funktionen auf dein Smartphone. So geht’s.