Der Epic Games Store schenkt dir wie immer jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Aerial_Knight’s Never Yield“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 7. März um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Aerial_Knight’s Never Yield“

Diese Woche kannst du dir das Spiel „Aerial_Knight’s Never Yield“ im Epic Games Store sichern. In diesem Game spielst du als Wally. Er ist ein geheimnisvoller Charakter, der wiedererlangt hat, was ihm genommen wurde. Du kannst deinen Gegnern nur entkommen, indem du schneller bist. Renne, springe, rutsche und sprinte, um gefährliche Hindernisse zu überwinden. Die Spieldauer des Games beträgt etwa 1,5 Stunden, was es perfekt für einen entspannten Nachmittag macht.

Normalerweise kostet dich das Spiel rund 12 Euro. Seit dem 29. Februar kannst du es dir jedoch eine Woche lang kostenlos sichern. Die Bewertungen des Spiels sind positiv und loben vor allem das gute Design.

Aerial_Knights Never Yield überzeugt mit coolem Design.

Nächste Woche kostenlos: „Astro Duel 2“

„Astro Duel 2“ ist ein Sci-Fi-Kampfspiel, das Top-Down-Weltraumgefechte mit Plattformer-Action kombiniert. Du musst dich entweder in deinem Raumschiff, oder auch zu Fuß, durch zahlreiche Level kämpfen. Dabei kannst du entweder gemeinsam mit deinen Freunden an den Start gehen, oder dich im Versus-Modus mit ihnen anlegen. Sämtliche Arenen im Spiel sind völlig zerstörbar, was jedes Match zu einer einzigartigen Erfahrung macht.

Astro Duel 2 steckt voller Action.

Momentan ist das Spiel noch nicht im Epic Games Store verfügbar. Nächste Woche feiert es dann jedoch sein Debüt mit einer kostenlosen Woche. Du kannst dir das Spiel also ab dem 7. März erstmals kostenlos sichern.