Eine der groß angekündigten Neuerungen von Windows 11 war der Support von Android-Apps. Als dieser mit einem Jahr Verspätung 2022 endlich verfügbar war, konnten Windows-Nutzer erstmals auch Android-Apps auf ihrem Computer installieren. Weniger als zwei Jahre später erfolgt jetzt überraschend das Aus.

Keine Android-Apps mehr für Windows Nutzer

Um Android-Apps auf Windows zu bringen, hat Microsoft mit Amazon zusammengearbeitet. Nutzer konnten den Amazon Appstore herunterladen und von dort Apps auswählen und installieren. Hierbei handelt es sich um eine Alternative für den Google Play Store, welcher auch für Smartphones verfügbar ist. Überraschend kündigte Amazon nun an, den Store mit sofortiger Wirkung einzustellen. Ab sofort können Nutzer keine neuen Apps mehr herunterladen und installieren. Doch es kommt noch dicker.

So hat Microsoft bereits vor der Ankündigung von Amazon klammheimlich in einem Support-Dokument angekündigt, den Android-Support komplett aus Windows zu entfernen. Bereits im kommenden Jahr, voraussichtlich mit einem größeren Update im Spätsommer, wird Microsoft das sogenannte Windows Subsystem for Android (WSA) aus dem System entfernen. Von diesem Zeitpunkt an, lassen sich Android-Apps nicht mehr unter Windows nutzen, egal aus welcher Quelle diese stammen. Bis zu dem Stichtag ist es weiterhin möglich, Apps aus anderen Quellen herunterzuladen und zu installieren.

Warum streicht Microsoft die Funktion?

Offizielle Gründe für die Einstellung nennt Microsoft nicht. So kann nur spekuliert werden. Vielleicht haben zu geringe Nutzerzahlen dazu geführt. Sich erst aus einem Appstore einen weiteren Appstore herunterzuladen, um an Apps zu kommen, war für viele Nutzer zu umständlich.

Zudem lässt die App-Auswahl im Amazon Appstore zu wünschen übrig. Viele essenzielle Apps wie beispielsweise WhatsApp waren dort nicht verfügbar. Auch muss Microsoft, genau wie Huawei, ohne Google-Dienste auskommen. Dadurch funktionieren viele beliebte Apps schlichtweg nicht. Ein Entwickler, der an der Android-Unterstützung in Windows mitgearbeitet hat, schreibt dazu auf X/Twitter:

Es war ein großartiges Projekt, an dem ich gearbeitet habe, aber es spielt keine Rolle, wie cool die Technik ist, wenn man keine Apps im Store hat. Andrew Clinick @andrewclinick

Bereits installierte Android-Apps aus dem Amazon Appstore lassen sich noch bis zum 5. März 2025 verwenden. Die komplette Unterstützung für Android-Apps wird mit dem 25H2.