Passend zum iPhone 16: Heiß begehrtes Zubehör mit baldigen Updates

In Apples Kopfhörer-Welt hat sich in den vergangenen Monaten nur wenig getan. Zuletzt gab es ein Update der AirPods Pro 2. Diese können seitdem via USB-C geladen werden und arbeiten besser mit der Vision Pro zusammen. Schon in den kommenden Wochen könnte es aber Veränderungen geben. Das berichtet zumindest 9to5Mac in Berufung auf den kostenpflichtigen Teil des Newsletters von Mark Gurman. Demnach könnte Apple bereits im September gleich zwei Varianten der AirPods 4 vorstellen.

AirPods 4: Ablösung für zwei alte Versionen

Aktuell hat Apple im Bereich der klassischen AirPods zwei Modelle im Angebot. Du hast also weiterhin die Wahl zwischen der 2. und 3. Generation der kabellosen Kopfhörer. Die offiziellen Preise liegen derzeit bei 149 bis 209 Euro. Im Handel sind sie aber immer wieder deutlich günstiger erhältlich.

Glaubt man dem Bericht von Gurman, sollen diese beiden Kopfhörer schon bald durch neue ersetzt werden. Apple will gleich zwei Varianten der AirPods 4 vorstellen, um die in die Jahre gekommenen Modelle abzulösen. Das Design der Neuheiten soll dabei sehr ähnlich sein. Der große Unterschied liegt laut Gurman im Inneren: Aktive Geräusch­unterdrückung gibt es nur in dem teureren Modell.

Im Vergleich zu den aktuell verkauften Varianten sollen die AirPods 4 außerdem dem Abschied von Lightning feiern. Stattdessen wird ein USB-C-Anschluss im Lade-Case zu finden sein. Es ist möglich, dass die günstigere Variante der beiden Neuheiten auf kabelloses Laden verzichtet.

Konkrete Details zum Design nennt Gurman nicht. Es ist also bislang nicht bekannt, ob Apple weiterhin auf den Einsatz von Silikontips verzichtet. Die weichen Stöpsel sorgen bei den Pro-Modellen für eine bessere Abtrennung der Geräusche in deiner Umwelt. Es gibt jedoch Nutzer, die sich an diesen In-Ear-Kopfhörer stören und daher das klassische AirPods-Design bevorzugen.

Neben den vergleichsweise günstigen Einsteigervarianten hat Apple aber auch die AirPods Pro und Max im Angebot. Gurman erwähnt im aktuellen Update nur die Pro-Version, die erst „später“ aktualisiert werden soll. Basierend auf früheren Berichten, ist damit wahrscheinlich das Jahr 2025 gemeint.

Keine Erwähnung finden die AirPods Max. Es sind mittlerweile fast vier Jahre seit der Vorstellung der ersten Generation vergangen. Seit Dezember 2020 gab es keine Veränderungen an den Over-Ear-Kopfhörern. Es besteht aber die Hoffnung, dass wir noch bis Ende des Jahres zumindest ein Update mit USB-C-Anschluss erhalten.