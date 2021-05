Eigenes E-Auto: Dieser Handy-Hersteller hat große Pläne Simone Warnke 2 Minuten

Neue E-Autos drängen auf den Markt. Doch wer jetzt nur an Modelle von etablierten Autobauern wie VW, BMW, Daimler und Co. denkt, der irrt. Immer mehr alternative Hersteller setzen auf das elektrische Auto. Und eine bekannte Smartphone-Marke will nun ebenfalls hoch hinaus.