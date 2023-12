Online-Reisebüros: Nur drei sind gut, Lidl und Opodo enttäuschen

Gleich 15 Online-Reisebüros hat die Stiftung Warentest aktuell bewertet. Die Spanne öffnet sich von der Top-Bewertung von 1,9 bis hin zur schlechtesten mit 3,7. Dabei schützen auch große Namen nicht vor eher schlechten Bewertungen. Denn auch Lidl, Tchibo und Opodo können die Tester nicht vollends überzeugen.

Testsieger bei den Online-Reisebüros: Check24

Den Platz an der Sonne ergattert Check24. Der Anbieter schafft als einziger im gesamten Testfeld eine Gesamtnote mit einer eins am Anfang. Beim durchweg guten Testergebnis gibt es keine echten Schwächen und auch die Mängel im Kleingedruckten sind mit „gering“ bewertet. Hier kannst du also entspannt deine nächste Reise planen.

Noch zwei weitere Online-Reisebüros schaffen eine insgesamt „gute“ Bewertung. Holidaycheck (2,1) und lastminute.de (2,5) folgen auf Platz zwei und drei. Beide haben „sehr geringe“ Mängel im Kleingedruckten, jedoch jeweils auch Schwächen in den Preisinformationen. Beide überzeugen aber bei der Reisesuche mit einer 2,1- beziehungsweise 2,0-Bewertung. Holidaycheck bietet mit 1,1 zudem die beste Wertung beim Buchen und Stornieren im gesamten Testfeld.

Im Mittelfeld: Opodo, Lidl, Tchibo, Ab in den Urlaub und Weg.de

Zehn der gestesteten Online-Reisebüros befinden sich im Mittelfeld der Bewertungen und kommen nicht über ein „befriedigend“ hinaus. Darunter auch Branchengrößen wie Ab in den Urlaub, Opodo und der Kaffeeröster Tchibo. Dazu schafft es Lidl Reisen ebenfalls nicht zu glänzen. Mit einer nur „ausreichenden“ Reisesuche und nur befriedigenden Preisinformationen handelt sich der Handelsriese einen Platz im letzten Drittel ein.

Doch es geht auch schlechter. Denn zwei der Online-Reisebüros versagen noch etwas mehr. Bei ab-ins-blaue.de ist die Reisesuche nur „ausreichend“ und die Preisinformation sogar mangelhaft. Damit ergibt sich der vorletzte Platz im Ranking und eine Gesamtwertung von schlechten 3,6. Noch schlechter ist Urlaubsguru. Hier sind die Bewertungen für die Reisesuche (3,0), Buchen und Stornieren (1,9) und die Preisinformationen (3,3) akzeptabel beziehungsweise sogar richtig stark, jedoch verhagelt die Nutzerfreundlichkeit und Beratung (4,2) und die „deutlichen“ Mängel im Kleingedruckten eine bessere Wertung. Damit bleibt Urlaubsguru lediglich der letzte Platz bei der Stiftung Warentest.