OnePlus 10T vorgestellt: Ladeleistung ohne Ende, doch das hat seinen Preis

Es ist wieder so weit. Ein weiteres OnePlus-Flaggschiff erblickt das Licht der Welt. Das Kleinkind hört auf den Namen OnePlus 10T und hat es bereits jetzt faustdick hinter den Ohren. Besonders, wenn es um das Thema Ladegeschwindigkeit geht. Doch alles der Reihe nach.

OnePlus 10T – Licht und Schatten

Optisch erinnert das OnePlus 10T stark an seinen Vorgänger, das OnePlus 10 Pro. Das liegt an der Kamera-Optik, bei der sich in erster Linie die Position des zweifarbigen LED-Blitzes verändert hat. Auf der Frontseite erwartet potenzielle Käufer derweil ein randloses 6,7 Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.412 Pixeln und einer Pixeldichte von 394 ppi. Hier ist das Vorgängermodell mit 526 ppi deutlich überlegen und das Gleiche gilt auch für die Akkukapazität, die von 5.000 mAh auf 4.800 mAh herabgesenkt wurde. An einer anderen Stelle hat OnePlus derweil aufgestockt – und zwar beim Smartphone-Prozessor. Denn im Inneren des OnePlus 10T findet sich der aktuell leistungsstärkste Chip aus dem Hause Qualcomm, der Snapdragon 8+ Gen 1. Unterstützt wird dieser in Deutschland von wahlweise 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher, während der Hauptspeicher wahlweise 128 oder 256 GB beträgt.

OnePlus OnePlus 10T Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.412 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 16 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.800 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 204 g Farbe Schwarz, Grün Einführungspreis OnePlus 10T (8/128 GB): 699 €, OnePlus 10T (16/256 GB): 799 € Marktstart 25. August 2022

Das Highlight des OnePlus 10T stellt allerdings nicht der Prozessor, sondern die Ladeleistung dar. Diese liegt bei 150 Watt und ist damit beinahe der gesamten Konkurrenz überlegen. Nur wenige Mobiltelefone können da mithalten, wie etwa das Realme GT Neo 3 oder das hauseigene OnePlus Ace. Unübertroffen ist die Ladeleistung allerdings nicht. Denn vor einigen Wochen präsentierte Vivo in Asien das Iqoo 10 Pro. Ladeleistung: sage und schreibe 200 Watt. Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch, dass das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät eine Leistung von 160 Watt vorweist. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass OnePlus den Wirkungsgrad, der selbstverständlich nicht bei 100 Prozent liegt, in die Gleichung mit aufnahm, damit das OnePlus 10T am Ende des Tages tatsächlich mit den vollen 150 Watt geladen wird.

OnePlus 10T

So viel zum Highlight des OnePlus 10T. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. In diesem Fall in Form des physischen Alert Sliders, mit dessen Hilfe der Benachrichtigungen-Modus angepasst werden kann. Diesen suchen OnePlus-Fan beim Neuankömmling vergebens, denn der Slider fiel anderen Hardware-Features und dem Platzmangel zum Opfer. Würde OnePlus den Alert Slider verbauen, müsste etwa die Akkukapazität auf 4.500 mAh herabgesenkt werden. Die Fans zeigten sich dennoch enttäuscht, sodass das nächste Modell „höchstwahrscheinlich“ wieder mit einem Alert Slider ausgestattet wird. Das bestätigte uns der Hersteller auf Anfrage.

Preise und Verfügbarkeit

Das OnePlus 10T wird hierzulande als 8/128 GB-Version und als 16/256 GB-Variante erworben werden können. Die dazugehörigen Kaufpreise belaufen sich auf 699 und 799 Euro. Wobei der Verkauf erst am 25. August beginnt. Der Vorbestellungszeitraum startet dagegen bereits am 11. August.