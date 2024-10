Die Auswahl an Free-TV-Sendern ist in Deutschland so groß wie in kaum einem anderen Land. Doch jetzt haben drei Sender ihren Dienst quasi über Nacht eingestellt. Dabei handelt es sich um Sender, die du vor allem über den Satelliten Astra aber auch bei vielen Streaming-Anbietern empfangen konntest. Sie waren vor noch gar nicht allzu langer Zeit gestartet. Mit Beginn des Monats Oktober entschied sich der Programmveranstalter, ihnen den Stecker zu ziehen.

Musik-TV-Sender plötzlich abgeschaltet

Anfang 2023 startete das Unternehmen Highview unter seiner Marke Deluxe Music gleich mehrere neue Musik-TV-Sender. Mit Deluxe Rock, Deluxe Rap, Deluxe Dance by Kontor und Deluxe Flashback waren damals gleich vier neue Spartensender gestartet, die den Hauptsender Deluxe Music sowie die schon sendenden Spartenkanäle Schlager Deluxe und Deluxe Lounge ergänzen. Drei der Sender hat man nun aber den Stecker gezogen. Seit Beginn des Monats sind Deluxe Flashback, Deluxe Lounge und Deluxe Rock nicht mehr über Satellit und über TV-Streaming-Dienste wie waipu.tv zu empfangen. Lediglich Deluxe Lounge gibt es noch, allerdings nur als reinen Webstream. Dieser wiederum ist kein Livestream, sondern nur ein etwa einstündiges Video. Auch die weiteren Programme zeigt Deluxe nicht live im Stream auf der Webseite,

Gegenüber dem Branchenmagazin digitalfernsehen.de gab Deluxe Music zu Protokoll, man reagiere mit der Abschaltung auf die veränderte Mediennutzung. Deshalb reagiere man zügig auf die Bedürfnisse des Publikums und biete weiterhin die Genre wie Rock und Flashback auf allen Verbreitungswegen auf Deluxe Music an. „Unser Fokus liegt in der Weiterentwicklung unterschiedlicher Musikrichtungen über alle Plattformen auch im schnell wachsenden Bereich des Connected TV (CTV), um unseren Zuschauern die größtmögliche musikalische Vielfalt zu bieten“, heißt es in dem Statement. Ein „beeindruckendes Beispiel“ dafür sei „der erfolgreiche Launch von Deluxe Launch by Kontor auf Samsung TV Plus“.

Insbesondere über die Streamingdienste wie Magenta TV oder waipu.tv gibt es eine Vielzahl an Musik-TV-Sendern. Auffällig ist jedoch, dass sich viele der Sender auf Schlager, Partymusik und Volksmusik ausgerichtet haben.