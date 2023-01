Astra: Vier neue Free-TV-Sender per Satellit

Gleich vier neue Free-TV-Sender sind es, die der Betreiber der Astra-Satelliten heute für seine Orbitalposition 19,2 Grad Ost vermeldet. Auf diese TV-Satelliten des Unternehmens SES dürften in Deutschland die meisten Satelliten-Antennen ausgerichtet sein. Entsprechend werden sich viele Millionen TV-Zuschauer in Deutschland (und Europa) über die neuen, kostenlosen TV-Sender per Satellit freuen. Nach Angaben von Astra sind es 17 Millionen Haushalte allein in Deutschland, die nun auf einen Schlag die Sender empfangen. Offiziell erfolgt der Start erst am 1. Februar. Nach Nutzerberichten sind die Sender aber schon zu sehen – spätestens nach einem Sendersuchlauf.

Das sind die vier neuen Free-TV-Sender auf Astra

Die vier neuen Sender stammen vom Unternehmen High View. Wem das nichts sagt, dem sagt möglicherweise Deluxe Music etwas. Dieser Musiksender ist seit viele Jahren auf Astra vertreten. Jetzt kommen vier neue Ableger: Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Rock und Deluxe Rap.

Bei Deluxe Dance siehst du aktuelle Dance-Hits, Club-Classics und Party-Hits bis hin zu Dance-Pop. Auch exklusive DJ-Sets haben ihren Platz im Programm. Deluxe Flashback schaut zurück in die letzten vier Jahrzehnte, mit einem Schwerpunkt in den 90er- und 00er-Jahren. Wenn du eher auf Hip-Hop stehst, solltest du Deluxe Rap anschalten: International, Deutschrap, Oldschool, Classics und auch eine Prise R&B und Soul. Und bei Deluxe Rock kommen Rockfans jeden Alters voll auf ihre Kosten. Das Spektrum reicht von Kult-Rock und Alternative über Deutschrock bis zu aktuellem Rock und neuen Trends.

So empfängst du die neuen Sender per Satellit

Die neuen TV-Sender kannst du mit jedem Receiver empfangen, sofern er HD-Kanäle empfangen kann. Das ergibt sich aus der gewählten Sendeform in DVB-S2. Leider sind die Sender selbst nicht in HD-Qualität auf dem Satelliten-System Astra aufgeschaltet, sondern nur in SD.

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: Astra 1L Tp. 1.118

Frequenz: 12699.00 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC ¾

Ob und wann die neuen Deluxe-Sender auch über andere Empfangswege wie TV-Streaming oder Kabel empfangbar sein werden, ist unbekannt.