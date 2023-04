Offline immer schwieriger: Millionen Deutsche werden abgehängt

Offline zu sein, kein Zugang zum Internet zu haben ist für die meisten eine Horrorvorstellung. Doch in Deutschland gibt es viele Menschen, die keine Internetverbindung haben oder sogar noch nie im Internet waren. Die meisten Dienstleistungen werden nur noch online angeboten. Dies mag zwar praktischer sein, aber für Menschen ohne Internet erscheinen immer mehr Probleme. Für sie wird der Alltag schwieriger zu bewältigen. Fast sechs Prozent der Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren waren in Deutschland offline. Dem Statistischen Bundesamt zufolge entspricht das etwa 3,4 Millionen Menschen hierzulande.

Internet: Deutschland liegt unter dem Durchschnitt

Das Internet wurde zum größten Teil noch nie von der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen genutzt. Laut dem Statistischen Bundesamt waren ein Sechstel oder 17 Prozent dieser Altersgruppe sogenannte Offliner. Von den 45- bis 64-Jährigen haben rund fünf Prozent noch nie das Internet genutzt. Die Quote bei den unter 45-Jährigen lag bei weniger als zwei Prozent. Jedoch lag der Anteil der Offliner im EU-Durchschnitt im Jahr 2022 bei sieben Prozent, so Eurostat. Es gäbe klare Unterschiede in den europäischen Mitgliedsstaaten. In Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und den skandinavischen Staaten hatten unter vier Prozent der Altersgruppe 16 bis 74 Jahre das Internet zuvor noch nie genutzt. In Griechenland und Portugal hingegen sind die höchsten Anteile an Offlinern vertreten, mit jeweils 14 Prozent. Dicht darauf folgen Bulgarien und Kroatien mit jeweils 13 Prozent. Damit liegt Deutschland knapp unter dem EU-Durchschnitt.

Uno: Ein Drittel ohne Internetzugang

Das Statistische Bundesamt hat unter Berufung auf Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Uno (ITZ) berichtet, dass weltweit rund ein Drittel der gesamten Menschheit ohne Internet waren. Genauer gesagt waren etwa 2,7 Milliarden Menschen noch nie im World Wide Web.