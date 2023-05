O2 jubelt über neuen Kundenansturm

Bei Telefónica Deutschland läuft das Mobilfunkgeschäft weiter rosig. Laut den am Mittwoch vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres konnte sich die Muttergesellschaft von O2 über einen regen Zuwachs bei Vertragskunden freuen. Zwar verlor der Konzern auch Tausende Prepaid-Kunden, das lag aber in erster Linie an einer neuen Zählweise, die inaktive SIM-Karten früher aus dem Kundenbestand ausbucht, als in der Vergangenheit geschehen.

Viele neue Vertragskunden bei O2

Einem rechnerischen Verlust von 353.000 Prepaid-Nutzern standen zwischen Januar und März dieses Jahres 369.000 neue Vertragskunden gegenüber. In Summe konnte Telefónica zum Stichtag Ende März auf 26,71 Millionen Kunden mit Laufzeitvertrag blicken. Mehr Vertragskunden hat aktuell kein anderer Mobilfunkanbieter in Deutschland. Die Zahl der Prepaid-Kunden notierte zuletzt bei 15,92 Millionen. In diesem Segment ist die Deutsche Telekom sehr viel stärker aufgestellt – mit zuletzt fast doppelt so vielen aktiven Prepaid-Karten. Rechnet man auch die 1,74 Millionen M2M-Karten hinzu, die Ende März im Telefónica-Netz funkten, konnte der Netzbetreiber jüngst 44,36 Millionen aktive SIM-Karten ausweisen.

Und auch im Festnetzbereich war ein Kundenzustrom zu verzeichnen. Allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Die Zahl der Internet- und Datenanschlüsse verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 24.000 auf knapp 2,40 Millionen. Davon waren 2,32 Millionen Breitbandanschlüsse, was einem Quartalszuwachs von 25.000 entsprach. Die Zahl der von Telefónica Deutschland geschalteten VDSL-Zugänge verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 16.000 auf 1,85 Millionen.

Umsatz von Telefónica Deutschland legt spürbar zu

Den Umsatz konnte Telefónica Deutschland im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 8 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro steigern. Das Mobilfunk-Segment verbesserte den Umsatz dabei um 8,6 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro, während im Festnetz nur ein Wachstum um 2,9 Prozent auf 203 Millionen Euro zu verbuchen war. Gleichzeitig stiegen aber auch die betrieblichen Aufwendungen um +10,6 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro. Die Investitionen in die Netze gingen um 7,2 Prozent auf 246 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Quartalsgewinn in Höhe von 30 Millionen Euro – nach einem Plus in Höhe von 27 Millionen Euro im ersten Quartal des vergangenen Jahres.

Ein Update gab Telefónica Deutschland auch hinsichtlich des Ausbaus seines 5G-Netzes. Demnach wurden zwischen Januar und März rund 1.000 neue 5G-Standorte im O2-Netz in Betrieb genommen. Nach eigenen Angaben versorgt der Netzbetreiber nun 82 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Bis Ende des laufenden Jahres sollen es etwa 90 Prozent Bevölkerungsabdeckung sein. Die landesweite Abdeckung wird bis Ende 2025 angestrebt.