Nur für kurze Zeit: 80 Euro Videospiel-Vollversion geschenkt

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein geniales Kampf-Spiel sichern, in dem dich mit anderen duellierst. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 15. August um 17 Uhr.

Diese Woche im Epic Games Store

„Apex Legends“

Diese Woche kannst du dir ein exklusives Carepaket für „Apex Legends“ sichern. Das kostenlose Angebot umfasst das Conduit-Freischaltungsbundle und einen epischen Flatline-Skin namens „Aqua-Fluss“. Du kannst dir dieses tolle Angebot nur noch diese Woche sichern.

„CYGNI“

„CYGNI: All Guns Blazing“ ist ein Shoot-em-up der nächsten Generation. In diesem Spiel erwarten dich spektakuläre Bilder, geniale Klanglandschaften und wilde Action. Zwar bist du deinen Feinden in jeder Hinsicht unterlegen, doch du stürzt dich dennoch in einen Himmel voller Gefahren. Hier kämpfst du deine letzte Schlacht ums pure Überleben. Insgesamt ist CYGNI ein aufregender Weltraum-Shooter, der einfach nur Spaß machen soll. Du kannst dir das Spiel diese Woche kostenlos im Epic Games Store sichern. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 30 Euro.

CYGNI ist ein Spiel der nächsten Generation.

„DNF Duel“

Diese Woche gibt es direkt noch ein Kampf-Spiel für dich. Diesmal ist es „DNF Duel„, ein actiongeladenes Kampf-Spiel der Extraklasse, das dich für gewöhnlich 50 Euro kostet. Wähle deinen Lieblingscharakter aus dem Dungeon and Fighter-Franchise und stürze dich in die Welt von Arad.

Dieses Kampfspiel steckt voller Action.

Im Epic Games Store hat das Spiel eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen erhalten. Besonders beliebt sind die vielfältigen Charaktere und die einfache Steuerung, die sich für Neueinsteiger eignet. Auch die visuelle Gestaltung des 2,5D-Spiels macht viel her.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Death’s Gambit: Afterlife“

„Death’s Gambit: Afterlife“ ist ein herausfordernder 2D Action-Plattformer, der tiefgreifende RPG-Elemente beinhaltet. Du schlüpfst in die Rolle eines Agenten des Todes, der fest an seinen Dienst gebunden ist. Du enthüllst das Mysterium des Reichs von Siradon und findest heraus, was der wahre Preis der Unsterblichkeit ist.

In diesem Spiel reist du durch eine riesige Welt und lernst zahlreiche interessante Charaktere kennen, deren Geheimnisse es zu offenbaren gilt. Du kannst aus sieben verschiedenen Klassen wählen und stets neue Waffen und Attacken freischalten und meistern. Normalerweise kostet dich dieses Spiel 18 Euro, ist aber nächste Woche kostenlos verfügbar.

Bei Steam hat das Spiel 9 von 10 Sternen.

„World of Warships – Starterpaket: Albany“

„World of Warships“ ist ein kostenloses Spiel, doch mit bezahlten Paketen kannst du deine Spielerfahrung massiv verbessern. Nächste Woche gibt es das Starterpaket: Albany für dich kostenlos. Es kostet normalerweise 22,50 Euro und beinhaltet zahlreiche Boni, die dir den Einstieg ins Spiel erleichtern. Mit dabei ist unter anderem ein amerikanischer Stufe-II-Premiumkreuzer namens Albany mit einem Liegeplatz im Hafen. Außerdem erhältst du eine exklusive Aufgabe und gleich 1,5 Millionen Kreditpunkte.

World of Warships ist ein kostenloses Spiel.