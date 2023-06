Nur 11 Euro im Jahr: Neues Amazon Prime Abo gestartet

Trotz eines Gewinns in Höhe von rund 33 Milliarden US-Dollar 2021 folgte vergangenes Jahr der Schock. Amazon machte Verluste von 2,7 Milliarden Dollar – so viel wie noch nie zuvor. Dickes Minus, statt großem Plus. Der US-Riese reagierte und erhöht die Preise an allen Ecken und Enden. Auch Prime-Kunden haben das zu spüren bekommen. Der Preis für das Jahres-Abo stieg um 30 Prozent von rund 70 auf 90 Euro – für so manchen Abonnenten zu viel. Das weiß offenbar auch Amazon und führt ein neues, billiges Abo ein. Doch es gibt in Problem dabei.

Amazon senkt die Preise

Seit einiger Zeit lotet Amazon neue Abo-Modelle für Amazon Prime aus. Nachdem Netflix es vorgemacht hat, denkt man offenbar auch bei Amazon über ein Werbe-Abo nach. Dazu soll es zwei Ideen geben. Bei der Ersten kämen Kunden billiger an ein Prime-Video-Abo, müssten dann aber mit Werbeunterbrechungen leben. Die zweite Möglichkeit, die Amazon offenbar ebenso nicht ausschließt: Einfach Werbung in das derzeitige normale Prime-Video-Abo einführen. Zuschauer, die die Werbung dann stört, hätten die Möglichkeit, ein Abo-Modell ohne Werbung zu buchen – freilich für einen Aufpreis.

Und gleichzeitig führt Amazon ein neues Prime Lite Abo ein – die Kosten dafür belaufen sich auf umgerechnet 11 Euro pro Jahr. Kunden profitieren dennoch von kostenlosen Lieferungen und können auf alle Inhalte von Prime Video zugreifen, wie der Business Insider berichtet. Allerdings ist die Qualität auf HD beschränkt. Filme und Serien in 4K gibt es nur im „normalen“ Prime-Abo. Hinzu kommt: Wer sich für das Prime Lite Abo entscheidet, wird mit Werbeunterbrechungen beim Schauen von Filmen und Serien leben müssen. Das Manko bei all dem: Das neue Abo gilt derzeit nur für Indien. Jedoch ist der Markt für Amazon ein Testballon. Sollte das Prime Lite Abo dort gut angenommen werden, dürfte der Einführung in Deutschland nichts im Weg stehen. Ob der Preis allerdings bei 11 Euro pro Jahr bleibt, ist fragwürdig.

So viel kostet ein Prime-Abo im Ausland

Mit derzeit rund 90 Euro im Jahr ist Amazon Prime in Deutschland weltweit mit am teuersten. Während im Heimatmarkt USA Kunden bei monatlicher Zahlung umgerechnet mit rund 15 Euro noch mehr abdrücken müssen, geht es in anderen Ländern deutlich günstiger. In Spanien etwa kostet das Monats-Abo 5 Euro. In Polen bezahlt man sogar nur gut 10 Euro – im Jahr. Doch es geht auch kostenlos – mit dieser Alternative zu Netflix, Prime Video und Co.

