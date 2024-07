nubia Flip 5G – Dieses Falt-Smartphone kostet nur 600 Eur

Ein Foldable in der Mittelklasse ist nicht gerade leicht zu finden. Häufig kosten die Geräte über 1.000 Euro. Hersteller nubia hat mit dem Flip 5G nun aber ein solches Smartphone auch in Deutschland auf den Markt gebracht und verlangt nicht einmal 600 Euro. Was dich beim neuen nubia erwartet, erfährst du hier.

Dieses Display ist besser als Mittelklasse

Mit dem nubia Flip 5G möchte der Hersteller ein erschwingliches Flip-Smartphone im Clamshell-Design auch in Deutschland etablieren. Das Gerät misst 75,5 x 87,6 x 15 mm im zugeklappten und 75,5 x 170 x 7 mm im aufgeklappten Zustand. Die Verarbeitung wirkt gut durchdacht und auf der Rückseite verhindert die Glasrückseite nervige Fingerabdrücke.

Das 120-Hz-Innendisplay des nubia Flip 5G misst 6,9 Zoll.

An der Seite befinden sich Tasten zur Lautstärkeregelung und zum Entsperren des Smartphones. Im deutlich erkennbaren Sperr-Knopf ist zudem der gut funktionierende Fingerabdrucksensor eingelassen. Eines der größten Highlights des nubia Flip 5G ist das 6,9-Zoll-Innendisplay mit seiner variablen 120-Hz-Bildwiederholrate. Mit maximal 1.193 Nits wird es zudem wirklich hell.

Das Außendisplay des nubia Flip 5G gibt dir Infos zu Benachrichtigungen, aktuellen Songtiteln oder deinem Schrittziel.

Auch als Foldable der Mittelklasse hat das nubia natürlich auch ein Außendisplay. Im Falle des Flip 5G ist dieser Kreisrund und setzt auf ein OLED-Panel. Hierauf findet Ihr unter anderem Benachrichtigungen oder einen Schrittzähler. Hier findet sich auch das Dual-Kameramodul, das aus einer Haupt- und Selfie-Kamera besteht. Erstere nimmt Bilder mit maximal 50 MP auf und ist mit einem 2-MP-Tiefensensor ausgestattet. Die eigentliche Front-Kamera hingegen knippst Bilder mit 16 MP.

Mittelklasse-Leistung beim nubia Flip 5G

Obwohl das Display und die Kamera durchaus solide für ein Mittelklasse-Foldable anmuten, erkennt man beim Prozessor den Unterschied zu Flaggschiffen. Der Hersteller hat sich für einen Snapdragon 7 Gen 1 entschieden, der mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher ausgestattet ist. Für alltägliche Aufgaben reicht das SoC (System-on-a-Chip) zwar mehr als aus, mit einem Flaggschiff-Prozessor kann er dennoch nicht mithalten.

Beim nubia Flip 5G besteht die Rückseite aus Glas und liegt gut in der Hand.

Als Betriebssystem findet sich hier MyOS 13. Die nubia-Variante von Android 13 arbeitet flüssig und schnell, lässt sich aber bisher noch nicht auf die aktuellste Android-Version updaten. Auch bei den Software- und Sicherheitsupdates herrscht etwas Unklarheit, da es hier keine offizielle Aussage seitens nubia gibt.

Zu guter Letzt hat nubia hier noch einen 4.310-mAh-Akku verbaut, der dich auch mit aktiviertem 120-Hz-Display durch den Tag bringt. Ist er dennoch leer, kannst du ihn mit 33 W recht flott wieder aufladen.

Ein Foldable für unter 600 Euro

Schaut man sich die Preise des neuen Samsung Galaxy Flip 6 an, führt kaum ein Weg an einem Kredit bei der nächstgelegenen Bank vorbei. Das nubia Flip 5G hingegen gibt es unter anderem bei Amazon schon für 599 Euro. Damit liegt das Smartphone deutlich unter dem aktuellen Preis der aktuellen Flip-Generation von Konkurrent Samsung und kann sogar problemlos mit dem Flip 5 konkurrieren.