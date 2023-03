18 Millionen Bürger erhalten offizielle Warnung – kein Grund zur Sorge Artem Sandler 2 Minuten

Am Donnerstag, 9. März ist es in Nordrehen Westfalen wieder so weit: Es findet erneut ein landesweiter Warntag statt. Im Rahmen dessen läuten jedoch nicht nur die Sirenen, sondern Bürger werden auch gezielter gewarnt. Wir verraten, wie das funktioniert und worauf es (im Vorhinein) zu achten gilt.