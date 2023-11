Nintendo: Sieht so die Switch 2 aus?

Nintendo hat im Oktober gleich zwei neue Patente angemeldet. Beide zeigen scheinbar neue Konsolen, an denen die Firma arbeitet. Es ist bereits seit Längerem bekannt, dass die Firma schon jetzt an einem Nachfolger der beliebten Switch arbeitet. Eines der beiden Patente sieht so aus, als könnte es erste Pläne für eine Switch 2 zeigen.

Sieht so die Switch 2 aus?

Offiziell hat Nintendo die Switch 2 bislang nicht angekündigt. In letzter Zeit häufen sich allerdings Gerüchte, die vermuten lassen, dass die Konsole bereits in Arbeit ist. Ein neues Patent, das Ende 2022 angemeldet, aber erst jetzt veröffentlicht wurde, feuert die Spekulationen weiter an. Das Patent zeigt nämlich eine Konsole, die der Nintendo Switch zwar ähnlich sieht, sich aber in einigen wichtigen Aspekten von ihr unterscheidet. So sind beispielsweise die Knöpfe des neuen Geräts völlig anders angeordnet. Zudem scheint die Handheld-Konsole keine Joy-Cons, sondern einen Joystick zu nutzen.

Ein völlig neues Feature stellt ein Button dar, der es Spielern erlauben soll, Screenshots zu machen und Gameplay aufzunehmen. Er befindet sich an der Unterseite des Geräts. Insgesamt zeigt das Patent ein Gerät mit weit weniger Knöpfen im Vergleich zur Nintendo Switch. Sollte es sich also tatsächlich um die Switch 2 handeln, dann könnte dies der größte Unterschied sein. Wie der Vorgänger soll auch das neue Gerät einen Touchscreen besitzen.

Könnte so die Switch 2 aussehen?

Eine mysteriöse Konsole

Vor wenigen Tagen ist zusätzlich ein zweites Patent von Nintendo an die Öffentlichkeit gelangt. Es zeigt eine Konsole, die auf den ersten Blick einem alten Nintendo DS ähnelt. Laut Patent lässt sich das Gerät aufklappen und sogar trennen. Zwei Spieler können so auf völlig separaten Teilen des gleichen Geräts spielen. Welchen Zweck das Gerät genau erfüllen soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Diese Konsole kann in zwei geteilt werden.

Manche Spieler spekulieren, dass es sich bei der Konsole um eine Hybrid-Konsole handeln könnte. Sie könnte beispielsweise alte Nintendo DS Spiele unterstützen und spielbar machen. Dies ist jedoch reine Spekulation. Nintendo hat sich offiziell zu keinem der beiden Patente geäußert. Ob die beiden Geräte überhaupt je hergestellt werden, kann bisher nicht abgesehen werden.