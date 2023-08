Der Game Boy kehrt zurück, allerdings nicht von Nintendo

Der Analogue Pocket ist vermutlich ein Dorn im Auge von Nintendo, die sich bekanntlich wenig um den Erhalt alter Spiele scheren. Mit der Schließung des Nintendo e-Shops vernichtete die Firma zuletzt hunderte Spiele, die nur durch Freiwillige aus der Community erhalten blieben. Zwar sind mittlerweile manche Spiele für den Game Boy auf der Switch verfügbar, doch für viele Spieler ist das einfach nicht das Gleiche. Es muss also eine Alternative her. Nintendo hat die Produktion des Originals längst eingestellt, doch nun erobert der Analogue Pocket den Markt.

Was ist der Analogue Pocket?

Der Analogue Pocket ist ein Handheld, der es dir erlaubt unter anderem alte Game Boy-Spiele zu zocken. Noch dazu sieht der Handheld dem Game Boy erstaunlich ähnlich, ohne jedoch eine direkte Kopie zu sein. Der Analogue Pocket ist kein offizielles Nintendo-Produkt, ist jedoch trotzdem in der Lage, offizielle Module zu lesen und abzuspielen. Das Spielgeschehen findet dann auf einem 3,5 Zoll großen LCD-Display statt, das eine Auflösung von 1.600 x 1.440 Pixeln bietet. Das Display besitzt also die gleichen Proportionen wie der originale Game Boy, ist jedoch um einiges hochauflösender.

Des Weiteren bietet der Analogue Pocket die Möglichkeit, zusätzliche Adapter anzuschließen. So kannst du sogar noch mehr Module anderer Retro-Konsolen abspielen. Dazu gehören etwa das Atari Lynx, Game Gear und Neo Geo Pocket Color.

Glow in the Dark Limited Edition

Den Analogue Pocket an sich gibt es schon seit Längerem. Bereits am 1. September 2023 erscheint jedoch eine besondere Variante der Konsole, die ein auffälliges Alleinstellungsmerkmal besitzt: Der Handheld leuchtet im Dunkeln. Damit ist nicht etwa vom Display die Rede, sondern von der gesamten Konsole, insbesondere dem Chassis. Vermutlich kennt jeder die kleinen Leuchtsterne, die Kinder sich oft in ihr Zimmer hängen. Die Glow in the Dark Edition des Analogue Pocket funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

So sieht der Analogue Pocket am Tag aus.

So leuchtet der Analogue Pocket im Dunkeln.

Am Tag hat der Handheld eine hellgrüne Farbe und lädt sich mit Licht auf. Im Dunkeln strahlt die Konsole das Licht dann bis zu acht Stunden lang ab. Dabei leuchtet das Gehäuse in einem markanten Grün. Der Verkauf dieser limitierten Edition beginnt am 1. September 2023 um 17 Uhr deutscher Zeit. Offiziell liegt der Preis bei 250 US-Dollar, was etwa 230 Euro entspricht. Hier kannst du die limitierte Edition kaufen.