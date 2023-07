Nintendo Switch 2: Bizarres Gerücht sorgt für Aufregung

Schon seit einiger Zeit machen sich Gerüchte breit, dass Nintendo an einem Nachfolger der beliebten Nintendo Switch arbeiten könnte. Offiziell bestätigt hat die Firma allerdings noch nichts. Klar ist nur, dass Spieler ihren Nintendo Account auf eine eventuelle neue Konsole übertragen können. Zwei neue Ereignisse veranlassen uns dennoch zu glauben, dass tatsächlich mehr hinter den Gerüchten stecken könnte.

Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch gehört zu den erfolgreichsten Konsolen überhaupt und befindet sich mittlerweile in zahlreichen Haushalten auf der ganzen Welt. Sieben Jahre nach der Veröffentlichung der Konsole schwächeln die Verkaufszahlen nun jedoch. Gerade deswegen erscheint es logisch, dass Nintendo an einem Nachfolger arbeiten könnte. Bisherige Gerüchte besagen, dass es sich bei der „Switch 2“, wie Spieler die Konsole nennen, um eine verbesserte Version der bekannten Switch handelt.

Ein Screenshot aus dem Entwickler-Portal von Nintendo könnte diesen Behauptungen nun Glaubwürdigkeit verleihen. Im Screenshot zu sehen ist eine Auflistung der Konsolen von Nintendo. Über der Nintendo Switch ist dabei eine weitere Konsole mit dem gleichen Icon zu sehen, die den Namen „NX 2“ trägt. NX war der Codename der Nintendo Switch, bevor diese vor sieben Jahren veröffentlicht wurde.

Bei „NX 2“ könnte es sich um den Nachfolger der Switch handeln.

Eine verbesserte Konsole?

Dass „NX 2“ dasselbe Icon der bekannten Controller besitzt, weist darauf hin, dass es sich um eine Konsole handelt, die das Konzept der Switch aufgreift und verbessert. Auch der sehr ähnliche Codename könnte darauf hinweisen. Der Screenshot wurde ursprünglich vom User NWPlayer123 auf Twitter gepostet, doch der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Der Screenshot wurde allerdings von anderen Nutzern gespeichert.

Behauptungen einer unwahrscheinlichen Quelle

Neben diesem Tweet macht sich auch ein anderes Gerücht breit, welches in eine völlig andere Richtung geht. Es stammt zudem von einer Quelle, die an und für sich nichts mit Gaming zu tun hat. Ein TSA Mitarbeiter an einem Flughafen behauptet, eine Konsole gesichtet zu haben, bei der es sich um eine „Switch 2“ handeln könnte.

Er beschreibt jedoch eine große Konsole, die vergleichbar mit der Xbox One ist und nicht etwa ein Handheld, wie die Switch. Laut ihm arbeitete der Fluggast, der die Konsole bei sich trug, für Nintendo. Die Konsole kam mit einem Controller und einem kuriosen Rad neben jedem Trigger, das einem Mausrad sehr ähnlich sah.

In den Kommentaren unter seinem Post äußerten viele Spieler jedoch schnell ihre Skepsis. Manche vermuten, dass es sich nicht etwa um eine neue Switch, sondern um ein Entwickler-Kit handelte. Immerhin steht seine Beschreibung im starken Kontrast zur Vermutung, dass die „Switch 2“ eine verbesserte Version der aktuellen Konsole sein wird. Doch solange Nintendo sich nicht offiziell zur neuen Konsole äußert, können auch die bizarrsten Gerüchte nicht direkt ausgeschlossen werden.