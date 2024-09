Nicht verpassen: Der größte Sci-Fi-Film des Jahres ist jetzt im Streaming-Abo

Noch immer belegt der größte Sci-Fi-Film des Jahres den vierten Platz der erfolgreichsten Kinofilme 2024. Stolze 700 Millionen US-Dollar Einspielergebnis lieferte „Dune: Part Two“ für Warner Bros. Sowohl Kritiker als auch Zuschauer zeigten sich begeistert von der Fortsetzung des Sci-Fi-Hits. Auf Rotten Tomatoes erreicht der Kritikerscore stolze 92 Prozent, während das Publikum mit 95 Prozent sogar noch begeisterter ausfiel. Auch auf IMDb sichert sich der Sci-Fi-Film gleich 8,5 von 10 Sternen. Wer sich „Dune: Part Two“ bisher nicht angesehen hat, kann das jetzt zu Hause nachholen.

„Dune: Part Two“ setzt Weltraumsaga fort

„Dune: Part Two“ setzt dort ein, wo uns der erste Teil zurückließ. Solltest du bisher nicht das Vergnügen gehabt haben, in das bildgewaltige Sci-Fi-Abenteuer einzusteigen, solltest du hier vorerst nicht weiterlesen, um Spoiler zu vermeiden. Paul Atreides (Timothée Chalamet) erreicht mit seiner Mutter (Rebecca Ferguson) den Wüstenplaneten Arrakis, um sich inmitten des Volkes der Fremen zu verbergen. Unterstützung für die Eingliederung in die fremde Welt erhalten sie dabei von der Kriegerin Chani (Zendaya). Gemeinsam fordern sie den korrupten Imperator sowie die verfeindeten Harkonnens heraus, die Pauls Vater auf dem Gewissen haben. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Rache für Paul Atreides. Schon bald droht das Blut von Millionen Menschen im Universum zu fließen. Einen ersten Eindruck darin, was dich in der Saga erwartet, liefert dir dieser Trailer:

Dunes zweiten Teil kannst du dir jetzt bei WOW im Streaming-Abo ansehen. Leider findest du dort jedoch nicht den ersten Film, solltest du beide hintereinander ansehen wollen. Dieser ist zurzeit lediglich im Joyn+-Abo verfügbar oder muss separat zum Ansehen gekauft werden. Im Übrigen endet der Sci-Fi-Film keineswegs mit dem zweiten Teil. Schon wenige Wochen nachdem „Dune: Part Two“ im Kino gestartet war, bestätigte man bereits einen dritten Kinofilm. Allerdings könnten noch einige Jahre vergehen, bis wir diesen auch tatsächlich zu sehen bekommen. Dennoch dürften Fans sich über eine weitere Ankündigung freuen. Denn noch in diesem Jahr soll bei HBO eine Prequel-Serie namens „Dune: Prophecy“ starten, die uns einen anderen Blick auf die Geschehnisse gewährt.