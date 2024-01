Neues Mega-Tablet: Huawei legt sich mit Samsung an

Beim ersten Huawei-Event des Jahres drehte sich alles um große Bildschirme. Stars der Show waren ein extragroßes Tablet mit Tastatur und Stift, sowie ein preiswertes Multimedia-Notebook mit großem 16-Zoll-Display. Wir waren in München vor Ort und stellen dir die neuen Produkte vor.

Huawei MatePad Pro 13.2

Das neue Tablet hört auf die Bezeichnung Huawei MatePad Pro 13.2. Die Zahl steht dabei für das verbaute Display, welches stolze 13,2 Zoll misst und auf ein OLED-Panel mit 144 Hertz Bildwiederholrate setzt. Dazu bietet es eine Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln im 3:2 Format. Dieses Display-Format hat sich insbesondere bei Premium-Notebooks in den vergangenen Jahren durchgesetzt, da es einen guten Kompromiss zwischen Produktivität und Entertainment bietet. Mit dem extrem großen Display macht Huawei hier dem Samsungs Galaxy Tab S Ultra Konkurrenz.

Das Huawei MatePad Pro 13.2 in der Hand

Nimmt man das neue Tablet in die Hand, fällt die extrem dünne Bauweise auf. Gerade einmal 5,5 Millimeter misst das Gerät, sieht man von der Erhöhung von der Kamera ab. Der Aluminium-Rahmen und die Rückseite aus Glasfasermaterial machen dabei trotz dünner Bauweise einen stabilen Eindruck. Das Gewicht gibt Huawei mit 580 Gramm an. Damit bleibt man auch inklusive Case und Stylus bei unter einem Kilo.

In dem dünnen Gehäuse steckt Huaweis eigener Kirin 9000S Prozessor. Dieser kann sich nicht mit einem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 messen, liegt mit rund 900.000 Punkten im AnTuTu 10 Benchmark dennoch im unteren High-End-Bereich. Dazu kommen wahlweise 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher sowie 12 Gigabyte RAM. Beim ersten Ausprobieren vor Ort reagierten Apps und das Betriebssystem angenehm schnell. Als Betriebssystem kommt Huaweis eigenes HarmonyOS zum Einsatz. Über Gbox lassen sich auch viele Android-Apps installieren.

Mit Tastatur und Stylus

Mit einem Tastatur-Cover und einem Stylus soll sich das Huawei MatePad Pro 13.2 auch als flexibler Notebook-Ersatz anbieten. Die Tastatur-Hülle besteht dabei aus zwei Elementen: Ein magnetisches Case für das Tablet, welches die Rückseite schützt und einen eingebauten Ständer bietet, sowie der Tastatur mit integriertem Trackpad. Diese wird mit Pins magnetisch mit dem Tablet verbunden, funktioniert aber auch ohne direkte Verbindung via Bluetooth.

Huawei MatePad Pro 13.2, Tastatur-Cover und Stift

Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei MatePad Pro 13.2 in Schwarz mit 256 Gigabyte ist ab sofort für 999 Euro erhältlich. Für die 512-Gigabyte-Variante in Hellgrün werden 200 Euro mehr fällig. Dafür ist hier das Tastatur-Cover bereits inklusive. Regulär kostet dieses 199 Euro und der Stylus 99 Euro. Zum Marktstart gibt es 50 Euro Rabatt auf beide Varianten. Außerdem bekommst du Stift und Tastatur kostenfrei dazu.

→ im Hersteller-Shop ansehen

Huawei MatePad Pro 13.2 in Schwarz und Grün mit weißem Cover

Huawei MateBook D16 2024

Beim Huawei MateBook D16 2024 handelt es sich um ein Multimedia-Notebook mit großem Display zum fairen Preis. Highlight ist auch hier der 16 Zoll große Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und dünnen Displayrändern. Trotz der Größe ist das Notebook mit einem Gewicht von rund 1,7 Kilo angenehm leicht.

Im Inneren steckt wahlweise ein Intel Core i5 1342H oder Core i9 13900H Prozessor mit 16 Gigabyte RAM. Während sich die i5-Variante genug Leistung für Office, Internet, Bildbearbeitung und einfachen Videoschnitt bietet, sind mit der i9-Variante des Huawei MateBook D16 2024 noch anspruchsvollere Aufgaben möglich. Die 1 Terabyte große SSD ist dabei bei beiden Varianten großzügig bemessen.

Das Huawei MateBook D16 2024

An Anschlüssen bietet man zwei klassische USB-A-Ports, einmal USB-C, einmal HDMI sowie einen Kopfhörer-Anschluss. Der USB-C-Port wird dabei zum Aufladen verwendet, kann aber auch parallel Daten und Bild übertragen. So kannst du das Notebook an einem USB-C-Monitor mit nur einem Kabel betreiben. Da über USB-C geladen wird, kannst du das beiliegende 65-Watt-Netzteil und Kabel übrigens auch mit deinem Smartphone oder Tablet verwenden.

Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz. Zum sicheren Entsperren ohne Passwort befindet sich ein Fingerabdrucksensor im Power-Button. So wird das Huawei MateBook D16 2024 direkt beim Hochfahren entsperrt und meldet dich automatisch an. Zudem gibt es eine 720p Webcam sowie jeweils zwei Lautsprecher und Mikrofone für Videotelefonie.

Das Huawei MateBook D16 2024 ist ab sofort für 999 Euro erhältlich. Die i9-Variante kostet 1.399 Euro. Für alle Käufer bis zum 29. Februar 2024 gibt es die FreeBuds 5 kostenlos dazu. Außerdem gibt es im Januar 50 Euro Early-Bird-Rabatt auf beide Varianten.

→ im Hersteller-Shop ansehen