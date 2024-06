Malen, Zocken und Serienschauen: Das neue MatePad 11,5”S macht Spaß!

Das Huawei MatePad 11,5”S liegt erst seit Kurzem in den Verkaufsregalen und bietet eine richtig starke Ausstattung für einen spaßigen Feierabend. Wenn du es hin und wieder auch zum Arbeiten nutzen möchtest, erklären wir dir in diesem Artikel, warum es dafür ebenso bestens geeignet ist. Hier zeigen wir dir hingegen, wieso die Mischung aus Display, Performance, Sound, Akku, Apps und Eingabestift perfekt für Hobbys und einen entspannten Abend ist. Außerdem erklären wir dir, wie du zum Verkaufsstart richtig viel sparst – aber dazu später mehr.

Huawei MatePad 11,5”S: Perfekt für Kreative und Serienjunkies

Zunächst: Das Display des neuen Huawei MatePad 11,5”S ist, wie der Name bereits vermuten lässt, 11,5 Zoll groß und bietet so eine große Fläche für Filme, Serien oder kreative Projekte. Es ist mit einem sogenannten PaperMatte-Display ausgestattet, das einen papierähnlichen Effekt erzeugen soll. Und das ist gleich für verschiedene Szenarien richtig cool. Denn beim Lesen fühlt es sich an wie ein Buch, in der Sonne entstehen weniger Spiegelungen und wenn du mit dem M-Pencil darauf zeichnest oder schreibst, soll es sich ebenfalls wie eine Papieroberfläche anfühlen.

Für Letzteres hat Huawei mit der GoPaint-App eine neue Plattform geschaffen, die dir eine Menge an Pinseln und Texturen bereitstellt. Vielfältige Grafik-Tools und Ebenen helfen dabei, ein tolles Ergebnis zu erzielen. So kannst du etwa wie mit Öl oder Aquarell auf deinem Tablet malen und echte Kunstwerke schaffen. Außerdem cool: Solltest du noch am Anfang stehen, kannst du das Malen ebenso mithilfe von Tutorials in der App erlernen.

Aber auch fürs Serien- und Filmeschauen oder Gaming ist das neue Huawei Tablet bestens geeignet. Denn das Display löst mit 2.8K gestochen scharf auf und dank der hohen Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz sehen selbst schnelle Bewegungen richtig flüssig aus. Die Multi-Driver-Array-Lautsprecher sorgen zudem für ein sattes Klangerlebnis beim Streaming oder Zocken. Und der 8.800-mAh-Akku versorgt dich darüber hinaus auch beim Binge-Watching eine lange Zeit kabellos mit Energie. Da es nur gut 500 Gramm wiegt, lässt sich das Tablet ebenfalls problemlos in der Tasche transportieren, um sich etwa in der Bahn die Zeit zu vertreiben.

Rabatt zum Verkaufsstart und Gratis-Zugaben

Das Huawei MatePad 11.5″S ist genau richtig für dich? Dann kannst du zwischen dem Tablet allein oder einem Paket mit einem Case samt integrierter Tastatur wählen. Das Tablet einzeln kostet 399 Euro – Huawei schenkt dir aber noch eine Hülle im Wert von 69 Euro dazu, die das Gerät vor Kratzern schützt. Außerdem sicherst du dir mit dem Code AISDIGITAL115SP noch einen 49-Euro-Coupon für den Kauf des M-Pencil Eingabestifts.

Möchtest du auch die Tastatur-Hülle dein Eigen nennen, um schnell und einfach tippen zu können? Dann zahlst du 499 Euro im Paket mit dem Tablet – der M-Pencil ist hier gleich mit dabei. Die Rechnung kannst du aber nochmal um 20 Euro drücken, wenn du beim Bestellen den Code AJUNMPHW20 eingibst.