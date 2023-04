Neuer Audio-Trick bei Amazon: Das wünschen sich Film-Fans schon seit Jahrzehnten

Wer kennt es nicht: Man sieht sich einen Film oder einen Teil einer Serie an und bei Action-Szenen sind Explosionen, Hubschrauber und Co. so laut, dass man den Ton schon fast leiser drehen will. Im nächsten Moment dann aber ist es mucksmäuschenstill und man versucht angestrengt einem Gespräch oder Monolog zu folgen. Dass bei gleichbleibender Lautstärke des Fernsehers Effekte und Musik laut und Dialoge leise wiedergegeben werden, nervt TV-Zuschauer schon seit Jahrzehnten. Nun hat Amazon aber die Lösung und baut sie in Prime Video ein.

Amazon: Prime Video bekommt neue Audio-Funktion

Die von Amazon „Dialogue Boost“ genannte Funktion soll die Lautstärke von Sprache anheben. Nach Angaben des Unternehmens analysiert man dazu den Originalton von Filmen und Serien. Anschließend werden Stellen, an denen Gespräche, Mono- oder Dialoge schwer zu verstehen sind, identifiziert und das Sprachmuster isoliert. Am Ende verbessert Amazon den Ton in diesen Passagen und hebt die Lautstärke an. Als TV-Zuschauer kann man in den Optionen zwischen einer mittleren und hohen Dialogue-Boost-Optimierung wählen.

Eigentlich war diese Boost-Funktion von Amazon für eine barrierefreie Nutzung, etwa für Schwerhörige, vorgesehen. Doch jetzt entpuppt sich das Feature als eine sinnvolle Audio-Funktion, wenn Dialoge in Filmen und Serien zu leise sind. Die Öffentlich-Rechtlichen bieten in ihren Mediatheken mit der Option „Klare Sprache“ eine fast identische Funktion schon seit Längerem an.

Wo finde ich die Einstellung?

Derzeit gibt es den Dialogue-Boost nur für Amazon Prime Video Nutzer in den USA. Dort lässt sich der Audio-Trick bei ausgewählten Filmen und Serien einschalten. Es ist zwar vorstellbar, dass Amazon die Funktion auch nach Deutschland bringt. Wann das aber geschehen wird, steht noch nicht fest. Der Dialogue-Boost ist auf allen Geräten verfügbar, die Prime Video unterstützen. Dazu gehört etwa der Fire TV Stick oder Smart-TVs, die eine Prime Video App installiert haben. Hat man einen Film oder eine Serie gestartet, lässt sich der Dialogue-Boost über das Audio- und Untertitel-Menü auswählen. Dort also, wo man auch andere Sprachen findet.

