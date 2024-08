Neue Software: Autodiebstähle sinken nach Update um 64 Prozent

Autodiebstähle sind keine Seltenheit. Auch wenn viele Fahrzeugmodelle mit einer Alarmanlage ausgestattet sind, kann diese in den meisten Fällen einen Diebstahl nicht verhindern. Doch jetzt haben es zwei Autohersteller dank eines Software-Updates geschafft, die Diebstähle ihrer Modelle in den USA zu reduzieren. Das geht aus einer Analyse des Highway Loss Data Institute (HLDI) hervor. Einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtensenders CNN zufolge ist die Quote bei den Modellen, die bereits das Update erhalten haben, um 64 Prozent gesunken.

Zwischen Anfang 2020 und den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 sind die Diebstähle auf bestimmte Modelle der südkoreanischen Automobilhersteller Kia und Hyundai um 1.000 Prozent gestiegen. Auslöser waren verschiedene Beiträge in den sozialen Medien, die gezeigt haben, wie leicht es ist, ein Auto zu stehlen. Als Reaktion haben die Hersteller im Februar 2023 ein Softwareupdate veröffentlicht. Das Update ist für Kia- sowie Hyundai-Modelle, die vor 2023 vom Band gerollt sind gedacht, betont HLDI-Senior Vice President Matt Moore.

Den meisten betroffenen Fahrzeuge fehlt es an Technologie zur Autodiebstahlsicherung. Hierzu zählt beispielsweise eine elektronische Lenkradsperre. Diese basieren auf einem Chip im Pkw und einem Schlüssel, die miteinander kommunizieren und bestätigen, dass der Schlüssel zu dem jeweiligen Auto gehört. Jedoch erhielten bis Ende 2023 nur rund 30 Prozent der betroffenen Fahrzeuge das Sicherheitsupdate. Seither ist die Zahl auf etwa 61 Prozent gestiegen, betont ein Hyundai-Sprecher. Aufgrund von Hardware-Einschränkungen verfügen nicht alle Modelle über das Software-Update. Dennoch bieten die beiden Autobauer auch in diesem Fall eine Lösung. Für Autos, die das Update nicht erhalten können, stellen Kia und Hyundai eine Lenkradsperre bereit.

Obwohl ältere Kia- und Hyundai-Modelle über das neue Sicherheitsupdate verfügen, stellt das HLDI fest, dass sie trotzdem aufgebrochen und gestohlen werden. Laut Moore liegt es möglicherweise daran, dass die Besitzer das neue Sicherheitsupdate in ihren Fahrzeugen nicht richtig nutzen. Für die korrekte Nutzung muss das Auto mit einer Taste am Schlüsselanhänger verriegelt werden und nicht anhand der Schlüssel im Schloss.