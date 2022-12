Aus und vorbei: Ash und Pikachu werden nach 25 Jahren abgelöst

Es war eine Odyssee, die eines Homers würdig ist. Vor rund 25 Jahren, 1997, brach der ewig zehnjährige Ash Ketchum aus seiner Heimatstadt Alabastia zu einer großen Reise auf. Sein Ziel dürften gleich mehreren Generationen deutscher Anime-Zuschauer und Spiele wohlbekannt sein: Er möchte der allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Doch der Weg dahin erwies sich als überaus schwierig. Ash und sein treuer Begleiter, das Pokémon Pikachu, mussten in 25 Staffeln und über 1.200 Folgen unzählige Strapazen überstehen. Doch im November 2022 war es dann endlich so weit: Ash gewann das legendäre „Masters Eight Tournament“ und wurde zum Champion und somit zum weltbesten Pokémon-Trainer. Doch irgendwann endet alles – sogar Ashs Reise. Das verkündete nun The Pokémon Company International.

Brandneue Pokémon-Zeichentrickserie steht in den Startlöchern

Ashs Abenteuer nähren sich ihrem Ende und sollten zum Abschluss mit elf speziellen Folgen gefeiert werden, die „einen Blick auf die Zukunft des stärksten Trainers der Welt werfen“ und ab dem 13. Januar 2023 in Japan ausgestrahlt werden sollen. Die Sonderfolgen seien auch ein „Ausdruck der Dankbarkeit an alle Fans, die sich Ash und Pikachu auf ihrem Weg angeschlossen haben.“ Doch während Ashs Schiff sich bereits dem finalen Hafen nährt, ist der Pokémon-Anime noch lange nicht am Ende.

Nach Angaben von The Pokémon Company International startet demnächst eine gänzlich neue Zeichentrickserie – mit zwei neuen Protagonisten. Vonseiten der Taschenmonster sollen derweil unter anderem die ersten Partner-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks aus den Videospielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur im Mittelpunkt stehen.

Neue Pokémon-Serie steht in den Startlöchern

Weitere Details zur neuen Serie sind noch Mangelware. Grundsätzlich soll diese dem Stil der alten Serie entsprechen und daher mit Abenteuern, Freundschaft und viel Action aufwarten. Ihr Debüt soll die neue Serie direkt nach dem Abschluss der laufenden Staffel von „Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie“ feiern.