Neu bei Nintendo: Detektiv Pikachu und ein riesiger Sale

Im Nintendo eShop hat sich diese Woche einiges getan. Gleich sieben spannende Spiele sind in den letzten Tagen neu auf den Markt gekommen und ein riesiger Sale sorgt für Aufregung. Unter anderem ist das neue Spiel „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ seit heute verfügbar.

Neue Spiele im Nintendo eShop

Jeden Tag werden zahlreiche Spiele veröffentlicht. Davon sind jedoch nur die wenigsten wirkliche Highlights. Im Nintendo eShop sind diese Woche gleich sieben solcher Highlights gestartet. Es handelt sich dabei um „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“, „Wargroove 2“, „Silent Hope“, „Borderlands 3 Ultimate Edition“, „FRONT MISSION 2: Remake“, „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ und „The Dark Pictures Anthology: Little Hope“.

Der Oktober wird oft mit Halloween und dem Horror-Genre in Verbindung gebracht. Ganz in diesem Sinne handelt es sich auch bei „Disgaea 7“ und „The Dark Pictures Anthology“ um Horror-Spiele. Während es sich bei „Disgaea 7“ um ein SRPG handelt, dreht sich in „Little Hope“ alles um eine Gruppe Studenten, die gemeinsam mit ihrem Professor in einer verlassenen Stadt gefangen sind.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

Ein ganz besonderes Highlight der Woche ist sicherlich „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück„. In diesem Spiel begleitest du ein sturköpfiges Pikachu und den jungen Tim Goodman auf einem Abenteuer. Tim ist ein Student an der Ryme-City-Universität und der einzige, der Pikachu verstehen kann.

Das Team ist einer mysteriösen Substanz namens R auf der Spur, die sich in Ryme City ausbreitet. Um die Ermittlungen der beiden voranzubringen, musst du nach Hinweisen suchen, Zeugen befragen und so die Lösung finden. Unterstützung bekommst du selbstverständlich auch von anderen Pokémon, die Ryme City bewohnen.

Tim Goodman und sein treues Pikachu.

Indie Gems Sale bei Nintendo

Noch bis zum 16. Oktober findet im Nintendo eShop der sogenannte Indie Gems Sale statt. Dutzende Spiele sind während des Sales stark reduziert. Wie der Name es bereits impliziert, handelt es sich dabei um Indie Games, also Spiele von kleinen Entwicklerstudios. In den meisten Fällen sagt die Größe des Studios nichts über die Qualität des Spiels aus und viele Indie Games können überzeugen.

Der Sale beinhaltet beispielsweise Spiele wie „No Man’s Sky„, „Subnautica: Below Zero“, „LEGO Builder’s Journey“ und „Don’t Starve Together“. Das ist aber bei weitem nicht alles. Vielleicht versteckt sich ja auch ein Spiel für dich im Sale?