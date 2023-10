Pokémon Go: Dieses ultra seltene Pokémon darfst du nicht verpassen

Schon am 5. Oktober beginnt in Pokémon Go ein neues Event, das den Release des Spiels „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ für die Nintendo Switch feiert. Als Spieler hast du die Möglichkeit, dir während des Events gleich mehrere seltene Pokémon zu sichern. Es handelt sich dabei um kostümierte Varianten von Pikachu und Flegmon, die besonders selten sind.

Seltene wilde Pokémon

Während des Events, das vom 5. Oktober bis zum 9. Oktober läuft, spawnen besondere wilde Pokémon. Am interessantesten sind dabei das kostümierte Pikachu mit einer Detektivmütze und Flegmon mit einem Hut. Pikachu kann in ein Raichu mit Detektivmütze entwickelt werden. Das Event erlaubt es dir somit, dir gleich drei seltene Pokémon ganz einfach zu sichern. Da es sich um wilde Spawns handelt, musst du keine Aufgaben oder ähnliches erfüllen. Die kostümierten Monster verfügen über eine schillernde Variante.

Interessant ist außerdem Legios, das ebenfalls während des Events in der Wildnis spawnt. Schillernd kann dieses Pokémon jedoch nicht sein. Die sonstigen Spawns des Events sind nicht sonderlich interessant, aber Sammler haben die Möglichkeit, schillernde Exemplare zu jagen.

Hier siehst du alle wilden Spawns.

Event-Boni in Pokémon Go

Das Event bringt nicht nur besondere Spawns mit sich. Das Drehen von Pokéstops bringt euch doppelte Erfahrungspunkte ein und in Schnappschüssen könnt ihr Pikachu mit Detektivmütze begegnen. In Feldforschungen begegnet ihr während des Events Mogelbaum, Serpifeu und Bauz. Vergesst nicht, die Feldforschungen zu erledigen. Die Sammler-Herausforderung dieses Events kann nämlich nur abgeschlossen werden, indem ihr die Aufgaben erledigt.

In einer befristeten Forschung helft ihr Prof. Willow dabei, ein verdächtiges Pokémon aufzuspüren. Ihr müsst die Forschung abschließen, bevor das Event am 9. Oktober endet, um euch eure Belohnung zu sichern. Wer nicht genug vom Detektiv-Dasein bekommen kann, der kann sich ab dem 5. Oktober eine neue Avatar-Pose sichern. Sie ist im Shop erhältlich und lässt euren Charakter besonders neugierig aussehen.