Mord und epische Schlachten – Diese Spiele gibt es aktuell kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Godlike Burger“ ein spannendes Spiel, das dich sonst 20 Euro kostet. Das Angebot läuft noch bis zum 12. Oktober um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Diese Woche im Epic Games Store: Godlike Burger

„Godlike Burger“ mag auf den ersten Blick wie eine normale Küchensimulation aussehen, ist jedoch alles andere als das. Die Altersfreigabe ab 18 Jahren lässt bereits vermuten, dass hinter diesem Spiel vermutlich mehr steckt. In deinem Restaurant ist nämlich Mord auf der Menükarte. Die Kunden bestellen vielleicht einen einfachen Burger, bekommen allerdings ein Todesurteil serviert.

Vergifte, betäube und töte deine Kunden auf möglichst kreative und heimtückische Art und Weise. Niemand kann deinem kulinarischen Talent für Mord entkommen. Und wer sich in deinem Restaurant dem Tod geweiht findet, der wird prompt selbst der Kundschaft serviert. Regionales Fleisch schmeckt eben doch am besten. Du kannst dir das Spiel aktuell kostenlos im Epic Games Store sichern. Das Angebot endet am 12. Oktober.

Dieses Restaurant serviert Menschen.

Nächste Woche im Epic Games Store

Blazing Sails

„Blazing Sails“ vereint die Action eines Battle Royale mit der Spannung von Schlachten auf hoher See. In diesem PvP-Piratenspiel trittst du in epischen Schlachten gegen andere Spieler an. Du kannst aus verschiedenen Schiffstypen, Karten und Waffen wählen. Dein Ziel ist es, alle anderen Besatzungen zu eliminieren. Ob dies auf Land oder zu hoher See geschieht, ist ganz dir überlassen.

Das Spiel ist ab dem 12. Oktober kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Bist du also noch auf der Suche nach einem spannenden Spiel, das du mit deinen Freunden spielen kannst, dann solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE

Ebenfalls nächste Woche kostenlos ist das „Q.U.B.E. Ultimate Bundle„. Es enthält sowohl die 10th Anniversary Edition von Q.U.B.E. als auch Q.U.B.E. 2 und den zugehörigen Season Pass. Es handelt sich bei beiden Spielen um klassische Puzzle-Games, die dein Denkvermögen herausfordern. Sämtliche Puzzles wurden dabei überarbeitet und ein neues Kapitel bringt dir noch mehr Spiel- und Rätsel-Spaß. Du kannst dir das Bundle ab dem 12. Oktober kostenlos im Epic Games Store sichern.