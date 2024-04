Wahre Kriminalgeschichten im Serien-, Dokumenttal- oder auch im Podcast-Format werden immer beliebter. Viele können nicht genug von den ungeklärten Kriminalfällen, den Erzählungen um Serienmörder, mysteriösen Mordfällen oder sogar unerklärlichen Ereignissen kriegen. Denn sie sorgen für Spannung und Nervenkitzel. Die neue Netflix-Serie „Files of the Unexplained“ setzt sich mit seltsamen und fast schon unvorstellbaren Fällen auseinander.

„Files of the Unexplained“: Worum geht es?

Die Dokumenttal-Serie „Files of the Unexplained“ befasst sich mit den verschiedensten Ereignissen. Von einer Entführung von Außerirdischen bis hin zu einem Fall der US-amerikanischen Regierung, in dem sie über 650 nicht identifizierte Objekte untersuchen. Verteilt über insgesamt acht Folgen erzählen Augenzeugen und Experten von bizarren und ungelösten Rätseln, Vermisstenfällen oder anderen gruseligen Ereignissen. Darunter sind beispielsweise paranormalen Begegnungen oder auch 21 gefundenen Füßen.

Die sogenannten Cold-Cases haben sich an unterschiedlichen Orten abgespielt: Pascagoula im US-amerikanischen Bundesstaat Mississippi, St. Francisville eine Stadt Louisiana, Mount Shasta in Kalifornien, Lake Lanier in Georgia und Salish Sea in British Columbia. Bereits im Trailer betont ein Mann: „Wenn die einfache Erklärung nicht zu trifft, such nach dem Außergewöhnlichen.“ Ab dem heutigen 3. April 2024 kannst du „Files of the Unexplained“ ausschließlich auf Netflix streamen.

Hier kannst du dir den ganzen Trailer zur Doku-Serie „Files of the Unexplained“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weitere True-Crime-Doku auf Netflix

Im Jahre 2015 kursierte der außergewöhnliche und tragische Entführungsfall von Denise Huskins und Aaron Quinn durch die US-amerikanischen Medien. In Anlehnung an den Kinofilm „Gone Girl – Das perfekte Opfer“ mit Ben Affleck, Rosamund Pike und Neil Patrick Harris bezeichnet man den Vorfall häufig als „Real-Life Gone Girl“. Die drei Folgen lange Netflix-Krimi-Doku „Ein amerikanischer Albtraum“ basiert genau auf diesem Fall. Sie stammt von den Machern der Dokumentation „Der Tinder-Schwindler“.