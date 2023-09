Drogen, schwarze Magie und Geheimnisse: Diese True Crime-Serie gibt’s nicht bei Netflix & Co.

Jemand sagt dir, er kommt von einem anderen Planeten und entstammt einer Spezies, die höher gestellt ist als der Mensch. Er überzeugt dich, dass du in eine Badewanne steigen sollst – mit einem Föhn. Der ist selbstverständlich ans Stromnetz angeschlossen. Du vertraust dieser Person blind – und tust es. Was nach Fiktion klingt, ist tatsächlich passiert. Mitten in Deutschland.

Drogen, schwarze Magie und Geheimnisse: Der Sirius-Fall

Der sogenannte „Sirius-Fall“ gilt als einer der berühmtesten Fälle des deutschen Strafrechts. Er enthält rätselhafte Besonderheiten, die vor allem bei der Schuldfrage besondere Aufmerksamkeit verlangen. Mitte der 1970er-Jahre lernen sich Heidrun und Fred in einer Disco kennen. Eine Begegnung, die vor allem Heidruns Leben für immer verändern soll. Schnell avanciert Fred zum Lebensberater von Heidrun und sie vertraut ihm blind.

Was eine wunderbare Freundschaft hätte werden können, wird jedoch zunehmend abstrus: Fred gesteht Heidrun, dass er ein Außerirdischer von dem Stern Sirius sei und eine Handvoll auserlesener Menschen auf den anderen Planeten bringen solle. Heidrun zweifelt nicht – auch dann nicht, als Fred sie dazu bringt, ihre irdische Existenz zu beenden. Sie gehorcht und steigt mit einem Föhn in die Badewanne – und überlebt.

Doch das ist nicht das einzige Mysterium, das den vermeintlichen Außerirdischen umgibt. Kurz zuvor erschießt sich auch Freds Ehefrau. Konnte er auch sie überzeugen? Die Ereignisse häufen sich.

Jura-Klassiker als Doku-Serie

War der Mann, der sich als Sirianer ausgab, am Ende letztlich ein Serienmörder? Die Hintergründe zu diesem besonderen Fall liefert die ARD in gleich zwei Formaten: als Doku-Serie und als Podcast. Zu Wort kommen Zeitzeugen, die den Fall mit allerhand Details spicken.

Der Podcast „Mord vom anderen Stern – Die Toten des Sirius“ ist ab dem 25. September in der ARD Audiothek zu finden. Am 26. September folgt dann die dreiteilige Dokureihe „Tödliche Verführung – Das Geheimnis des Sirius-Mörders“ in der ARD Mediathek.