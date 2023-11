Netflix zeigt neues Fantasy-Meisterwerk: Begeisterungsstürme bei den Fans

Vom Februar 2005 bis Juli 2008 wurde auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Nickelodeon die Kinderserie „Avatar – Der Herr der Elemente“ ausgestrahlt. Diese entpuppte sich als voller Erfolg und begeisterte Zuschauer auf der ganzen Welt. Zumindest, bis Nickelodeon Movies und Paramount Pictures auf die Idee kamen, die Fantasy-Story auf die Leinwand zu bringen. Das Ergebnis: ein 99 Minuten langer Kinofilm, der im Jahr 2010 trotz Star-Besetzung (Dev Patel als Sokka, Cliff Curtis als Feuerlord Ozai) von den Fans regelrecht verdammt wurde. Nun wagt Netflix einen weiteren Versuch. Diesmal als Serie. Und der erste Trailer wirkt vielversprechend.

Avatar auf Netflix: Erster Trailer verzaubert Fans

Der Zosins-Komet und ein nächtlicher Angriff auf die Luftnomaden. Damit beginnt ein erster, atmosphärischer Teaser-Trailer zur neuen Netflix-Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“. Neben starken Bildern und bekannten Orten präsentiert der Trailer auch einen Großteil des Casts. Dazu gehören neben Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) auch Dallas Liu als Prinz Zuko und Paul Sun-Hyung Lee als General Iroh.

Mit seiner neuen Serie geht Netflix ein Wagnis ein, das nun von Erfolg gekrönt zu sein scheint. Denn zumindest der neue Trailer kam bei den Fans hervorragend an. Darauf deuten zahlreiche positive Kommentare unter dem Video hin. So loben gleich mehrere Zuschauer den Soundtrack, während ein weiterer Nutzer anerkennend hervorhebt, dass die Schauplätze stark an das Original angelehnt zu sein scheinen. Ein noch deutlicheres Fazit zieht ein weiterer Zuschauer. Demnach sei die neue Serie schon jetzt 100-mal besser sei, als der Film, der nicht existiere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Worum geht es in Avatar – Der Herr der Elemente?

„Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich.“ Mit diesem Intro-Text begannen die Episoden der einstigen Nickelodeon-Serie. Der Avatar hätte den Krieg und seine Folgen verhindert können, doch er verschwand spurlos und die Geschichte nahm ihren Lauf. 100 Jahre lang blieb der Avatar verschollen, bis die beiden Geschwister Katara und Sokka auf den jungen Luftbändiger Aang stoßen. Es beginnt eine Reise, die das Schicksal der Welt für immer verändern wird.

Die erste Staffel von „Avatar – Der Herr der Elemente“ wird ab dem 22. Februar 2024 auf Netflix zu sehen sein.