Nach Gaming nun das: Dieses TV-Format will Netflix groß machen

Streaming-Dienste sind nicht nur eine wachsende Konkurrenz für Kinos. Mittlerweile arbeitet Netflix auch an einem weiteren Standbein, das sich ganz und gar auf Gaming fokussieren soll. Abseits dessen will der Streaming-Gigant sich auch inhaltlich weiterentwickeln: Reality-TV ist das neue Stichwort, das bald Einzug halten soll.

Reality-TV auf Netflix: Pläne nehmen Gestalt an

Reality-Shows nehmen im Fernsehprogramm einen immer größeren Platz ein. Sendungen, in denen die Wirklichkeit abgebildet werden soll – ob das dann auch so ist, sei dahin gestellt. Dazu zählen etwa „Promi Big Brother“, „Temptation Island“ oder auch „Ex on the Beach“. Hinzu kommen zahlreiche beliebte Dating-Shows, wie beispielsweise „Bachelor(ette)“ oder auch „Prince Charming“ respektive „Princess Charming“.

Das soll auch die neue, große Nummer auf Netflix werden, wie sich bereits vor einiger Zeit ankündigte. Nun ruft der Dienst zu großen Castings auf, was die Vermutung nahelegt, dass entsprechende Produktionen in vollem Gange sind. Eine eigene Webseite für Netflix Reality ist ebenfalls schon live geschaltet. Damit würde Netflix die klassischen Fernsehsender zusätzlich unter Druck setzen. Deutsche Fans können sich für die Shows allerdings nicht bewerben. Gesucht sind Darsteller aus den USA, Kanada, Großbritannien und Irland.

Gründe für den neuen Inhaltsschwerpunkt könnten neben der Nachfrage auch Kostengründe sein. Im Vergleich zu Serien sind Reality-Shows deutlich günstiger in der Produktion. Für „The Witcher“ wurden beispielsweise 10 Millionen US-Dollar fällig.

Diese Reality-Shows sollen kommen

Laut dem veröffentlichten Trailer samt Casting-Aufruf plant Netflix weitere Formate, wie Dating- oder auch Koch-Shows. Außerdem ist offenbar eine Action-Sendung namens „The Floor is Lava“ in der Mache. Zu der Reality-Show „The Roaring Twenties“ verrät Netflix indes, dass man acht Menschen in ihren Zwanzigern begleitet und zeigt, wie sie ihren Alltag leben.

Schon jetzt bestehende Realtiy-Shows, wie etwa „The Circle“, „Indian Matchmaking“ oder auch „The American Barbecue Showdown“, erhalten weitere Staffeln. Wann diese erscheinen, ist aber noch nicht klar.