Aus dem Kino sofort nach Hause – Diesen Film kannst du jetzt streamen 

Genauer gesagt erschien der von Ridley Scott inszenierte Action-Film „Napoleon“ erstmals am 23. November 2023 in den deutschen Kinos. Die Hauptrolle verkörpert der renommierten Schauspieler Joaquin Phoenix, welcher für seine Rollen in den Filmen wie „Gladiator“ oder „Joker“ bekannt ist. Jetzt soll es nach nicht einmal sieben Wochen die Möglichkeit geben, den Film über den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte zu streamen. Doch wo kannst du ihn dir anschauen?

„Napoleon“: Ab wann kannst du den Film streamen?

Eine Guillotine trennt einer Frau namens Marie Antoinette den Kopf von ihrem Körper. Dies ist die erste Szene des Films. Im Jahre 1793 war die Französische Revolution schon seit langem Realität. Damals arbeitete sich ein junger Mann namens Napoleon Bonaparte, der in diesem Film von Joaquin Phoenix verkörpert wird, durch die Ränge der Armee. Schnell sichert sich Napoleon eine große Popularität in der Bevölkerung und wird zudem noch von seinen Kameraden regelrecht bewundert. 1796 hat er seine erste Ehefrau Joséphine, gespielt von Vanessa Kirby, geheiratet. Durch sie hat er sich politische Vorteile verschafft.

Dann kam Napoleon im Jahre 1799 an die Macht des ersten Konsuls und verkündete sich ein wenig später als französischer Kaiser. Bis hierhin scheint er ziemlich erfolgreich gewesen zu sein. Jedoch verliert er 1812 den sogenannten Russland-Feldzug. Zwei Jahre später, im Jahre 1814, dankte er als Kaiser der Franzosen ab. 1815 folgte der Sommerfeldzug, welcher mit der Niederlage und auch dem Ende der Napoleon-Ära endete. Den Film kannst du ab dem 10. Januar dieses Jahres streamen.

Das hier ist der Trailer zum Film „Napoleon“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Napoleon“: Hier kannst du den Film streamen

Die Kinofassung von „Napoleon“ kannst du auf Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube und Google Play Filme & Serien streamen. Neben dem 158 Minuten langem Film soll einem Bericht von Moviepilot zufolge auf Apple TV ein etwa vierstündiger Director’s Cut veröffentlicht werden.