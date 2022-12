Musik komplett kostenlos: Jetzt drei Monate ohne Werbung gratis 

Wer Musik hören will, kann das Radio aufdrehen oder einen Streaming-Dienst wie Spotify, Deezer oder Amazon Prime Music kostenlos nutzen. Doch beide Möglichkeiten haben zwei Probleme: Du kannst dir die Musik nicht so anhören, wie du es willst und es läuft Werbung. Dazu kommt, dass du immer mit dem Internet oder im Empfangsbereich deines Senders sein musst. Da kommt dieses Angebot genau recht.

Spotify Premium drei Monate kostenlos

Der Musik-Streaming-Anbieter Spotify bietet jetzt Nutzern drei Monate Premium-Abo für lau an. Damit bekommst du gratis die Möglichkeit, die echten Vorteile des Abos zu genießen. Das heißt, du kannst deine Musik skippen, in der Reihenfolge hören, wie du es willst und Playlisten oder Alben auch herunterladen und offline hören. Vor allem aber ist die Werbung abgestellt. Damit kannst du also deine Weihnachts-Playlist oder dein Hörbuch ohne Unterbrechungen abspielen.

Wenn du dich bei Spotify regulär anmeldest und ein Premium-Abo abschließt, gibt es in der Regel einen Gratismonat. Nun hat der Anbieter die Zeit auf drei Monate erhöht. Das Angebot gilt nur für das Individual-Premium-Abo. Die Abos für Studierende, Familien oder Partner sind weiterhin nur mit einem Gratismonat gesegnet. Du hast aber keine Eile, da das Angebot noch bis zum 31. Dezember 2022 gilt.

Rechtzeitig Kündigen

Wer keine Lust auf Folgekosten hat, sollte das Premium-Abo bei Spotify rechtzeitig wieder kündigen. Nach dem Aktionszeitraum von drei Monaten geht das Abo nämlich in ein reguläres Premium-Abo über und kostet ab dann knapp 10 Euro im Monat. Wie das geht, liest du in unserem Kündigungs-Ratgeber. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, welchen Streaming-Anbieter du dir aussuchen sollst, haben wir dir in unserem großen Vergleich alle aktuellen Musik-Streamer aufgelistet und vergleichen. Dabei gibt es nämlich gehörige Unterschiede zu beachten.