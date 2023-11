Mobilfunk: Mehr Handytarife erhalten Upgrade auf 5G

Ab kommenden Montag, 13. November 2023, besteht bei Tchibo Mobil die Möglichkeit, Handytarife mit zum Teil deutlich mehr Datenvolumen zu nutzen. Die Smart-Tarife sind künftig nämlich mit bis zu 20 GB Datenvolumen nutzbar. Und nicht nur das. Zusätzlich ist es mit den neuen Tarifen auch möglich, nicht mehr nur das LTE-Netz, sondern auch auf das moderne 5G-Netz von Telefónica Deutschland zuzugreifen. Wie gewohnt mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und maximal 25 Mbit/s im Upload.

Wie gewohnt mit 2 GB Datenvolumen ist der Tarif Smart S ausgestattet. Ihn bietet Tchibo Mobil für 8,99 Euro je vier Wochen an. Im Tarif Smart M wird das Datenvolumen von 5 auf 6 GB erhöht. Die Grundgebühr bleibt mit 10,99 Euro pro vier Wochen konstant. Wer sich für den Tarif Tchibo Mobil Smart L entscheidet, darf sich in Zukunft über 12 statt bisher 10 GB Datenvolumen freuen; wie gewohnt für 16,99 Euro pro vier Wochen. Und im Tarif Smart XL sind künftig nicht mehr 15, sondern sogar 20 GB 5G-Datenvolumen inklusive. Dafür kostet dieser Tarif aber in Zukunft alle vier Wochen 21,99 Euro und damit einen Euro mehr als bisher.

Die neuen Smart-Tarife von Tchibo Mobil – ab 13. November 2023 buchbar.

Alle Smart Tarife beinhalten neben einer Internet-Flat auch unbegrenzt viele Anrufe und SMS innerhalb Deutschlands. Bestandskunden werden nicht automatisch auf einen der neuen Tarife umgestellt, können aber jederzeit kostenlos in einen der neuen Tarife wechseln. Auch der Kids-Tarif von Tchibo Mobil bleibt für 6,99 Euro pro vier Wochen mit 2 GB Datenvolumen und Dreifach-Flat erhältlich; neu ebenfalls nutzbar im 5G-Netz von Telefónica Deutschland.

Neben Tchibo Mobil verbessert aber auch Aldi Talk einen Teil seiner Tarife. Zwischen dem 16. November und dem 31. Dezember 2023 sind wieder die Prepaid-Jahrespakete erhältlich. Sie sind künftig ebenfalls im 5G-Netz von Telefónica Deutschland nutzbar – mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und maximal 25 Mbit/s im Upstream. Zusätzlich wird das jährlich (!) zur Verfügung stehende Datenvolumen erhöht. Auf 20 GB im Jahres-Paket XS, auf 80 GB im Jahrespaket X und auf 160 GB im Jahrespaket L. In diesem Zusammenhang steigt auch die Jahresgebühr XS-Paket um 10 Euro auf 69,95 Euro. Das Paket S kostet wie gewohnt 99,99 Euro, das Paket L 149 Euro.

Ist das für 365 Tage zur Verfügung gestellte Datenvolumen aufgebraucht, kannst du zusätzliches Datenvolumen gegen Aufpreis nachbuchen. Für 5,99 Euro gibt es 1 GB extra, für 9,99 Euro 2 GB und für 14,99 Euro sind 5 GB extra buchbar. Alternativ kannst du auch Tages-Flatrates mit einer Laufzeit von 24 Stunden buchen. Dann kostet 1 GB nur 1,99 Euro, während 10 GB zusätzlich für 3,99 Euro erhältlich sind. Buchbar sind die Aldi Talk Jahrespakete ab kommenden Donnerstag und bis Ende des Jahres unter alditalk.de.

