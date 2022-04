Mit langer Verspätung: Apple bringt neue Features endlich nach Deutschland

Ursprünglich hatte Apple bereits im September 2018 damit begonnen, die neuen Kartenfeatures anzubieten. Damals begann man mit den ersten Updates im Norden Kaliforniens, Apples Heimat. Jetzt ist die mittlerweile 14. Aktualisierung verfügbar, die nun Deutschland und Singapur erreicht. In einer Pressemitteilung erklärt der iPhone-Hersteller die Neuheiten in der Karten-App.

Schon vor einigen Wochen hatte sich angedeutet, dass Apples Erweiterung der überarbeiteten Karten-App bald in Deutschland verfügbar sein würde. Seit einigen Stunden ist es nun offiziell so weit. Nutzer von iPhone, iPad oder Mac können die neuen Funktionen ausprobieren und im Alltag verwenden.

Zu den optischen Highlights gehören etwa dreidimensionale Ansichten von Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Reichstagsgebäude, dem Berliner Fernsehturm, der Elbphilharmonie Hamburg und dem Schloss Neuschwanstein. Aber auch Straßen und reguläre Gebäude sind nun detaillierter. Dies umfasst auch Flughäfen und Einkaufszentren. All dies soll laut dem Unternehmen „die Planung jeder Reise einfacher“ machen.

So sehen die neuen Features in Apples Karten-App aus

Es sind aber nicht nur grafische Details, die Apple verbessert hat. Die Überarbeitung der Karten erlaubt auch eine bessere Navigation. So gibt es natürlichere Hinweise, die dir etwa sagen, dass du „an der nächsten Ampel links abbiegen“ musst. Ein Spurassistent soll sicherstellen, dass du deine Ausfahrt nicht verpasst.

Aber auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wurde laut Apple verbessert. So stehen Nahverkehrsinfos in Echtzeit in der Karten-App zur Verfügung. Dies beinhaltet auch eine Ansicht, wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten. Wenn die Bahn ausfällt, wird diese Information ebenfalls angezeigt.

Konkurrenz für Google Street View

Nachdem Google Street View vor vielen Jahren große Kritik einstecken musste, traut sich nun auch Apple in diesen Bereich. Beim iPhone-Hersteller heißt das Feature schlicht „Umsehen“ – auf Englisch „Look Around“ genannt. Den Anfang macht das Unternehmen in München. Um ein Debakel wie damals bei Google Maps zu verhindern, hat man „sehr eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet“. Dies soll sicherstellen, „dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden“.

Die Bilderfassungen für die Karten-App dokumentiert das Unternehmen auf einer eigenen Seite. Hier nennt man auch die Möglichkeiten, wie sich Nutzer an Apple wenden können, um die „Verpixelung eines Gesichtes, eines Nummernschilds oder Deines eigenen Hauses beantragen“ zu können. Alle weiteren Details zu Apples neuer Karten-App findest du in der Mitteilung des Unternehmens.