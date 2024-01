Mit dem ICE durch Deutschland für 30 Euro: Pauschal-Angebot zur EM

Das neue Ticket der Deutschen Bahn nennt sich „DB Ticket Euro 2024“ und beinhaltet eine einfache Fahrt innerhalb Deutschlands (ICE, IC, EC und Regionalverkehr) sowie eine Sitzplatzreservierung. Der Preis liegt pauschal bei 29,90 Euro in der zweiten Klasse sowie 39,90 Euro in der ersten Klasse.

Mit der Bahn ins Stadion

Das Aktionsticket ist während der gesamten Fußball–EM, also vom 12. Juni bis zum 16. Juli, verfügbar. Reisende benötigen neben dem Ticket eine Eintrittskarte zu einem EM-Spiel und müssen diese bei der Fahrkartenkontrolle vorzeigen. Buchen kannst du wie gewohnt 180 Tage vor Abfahrt, aber spätestens zwei Tage vor Spielbeginn in der Gruppenphase und einen Tag vor Spielbeginn in der KO-Phase.

Jedes Ticket beinhaltet eine Fahrt von einem beliebigen Bahnhof in Deutschland zu einem der Spielorte. Dazu zählen Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Gelsenkirchen, Dortmund, Leipzig und Frankfurt. Zu welchem Bahnhof du in der jeweiligen Stadt reist, spielt keine Rolle.

Pauschal für 29,90 Euro mit der Bahn zur Fullball-EM

Das Angebot ist nicht auf eine bestimmte Stückzahl limitiert, wird jedoch nach Verfügbarkeit ausgegeben. Nähere Informationen nennt die Deutsche Bahn hier nicht. Vermutlich geht man hier genau wie beim Sparpreis-Ticket vor, welches ab einer gewissen Auslastung des Zuges nicht mehr angeboten wird. Sollte ein normales Sparpreis-Ticket günstiger sein als das EM-Spezial Ticket der Bahn, wird dir dieses bei der Buchung angezeigt.

→ DB Ticket Euro 2024 buchen

Sonder-Tickets auch für Besucher aus dem Ausland

Auch für Reisende aus dem Ausland bietet die Bahn ein besonderes Ticket-Angebot zur Fußball-EM an. Reisende mit einer Eintrittskarte ins Stadion bekommen 25 Prozent Rabatt auf viele Interrail-Pässe im Zeitraum der EM.

Für 213 Euro bekommst du ein Ticket für eine Hin- und Rückfahrt aus einem beliebigen Bahnhof in Europa zu einem der Spielorte in Deutschland. Außerdem inklusive sind zwei Tagestickets innerhalb Deutschlands (ICE, IC, EC und Regionalverkehr). Gegen Aufpreis sind weitere Tagestickets buchbar. So bietet sich dieses Ticket auch für Reisende an, die mehrere EM-Spiele besuchen möchten oder neben dem Stadion-Besuch Deutschland erkunden wollen.

→ weitere Informationen zum internationalen Angebot

Der Interrail-Pass ist leider nicht für deutsche Staatsbürger erhältlich. Auch, wenn diese Ihren Wohnsitz im Ausland haben.

