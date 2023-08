Mit Bus & ohne Deutschlandticket: Das sind die fünf beliebtesten Badeorte

Der Reisebus sei eine der nachhaltigen Möglichkeiten zu verreisen – auch über längere Distanzen, heißt es von Flixbus. Nicht immer muss es das Flugzeug sein. So setzt TUI inzwischen auch auf die Pauschalreise per Zug. Je nach Abfahrtsort sind verschiedene Ziele im Süden auch gut mit dem Bus erreichbar. Flixbus hat jetzt die fünf beliebtesten Reiseziele am Meer in diesem Jahr zusammengestellt. Insgesamt fährt das Unternehmen nach eigenen Angaben 140 Reiseziele am Meer an: von abgeschiedenen Buchten bis hin zu lebhaften Küstenstädten. Darunter sind übrigens auch zahlreiche deutsche Küstenorte auf Usedom, Rügen, Zingst und an der westlichen Ostseeküste. Das Deutschlandticket gilt im Flixbus allerdings nicht; auch wenn es Flixbus gerne anders hätte. Gleichzeitig ist der Fernbus zumindest für die deutsche Ostseeküste aber eine Alternative, um den überfüllten Regionalzügen zu entgehen. Doch die beliebtesten Badeorte liegen nach Flixbus-Angaben nicht in Deutschland.

1. Lissabon

Lissabon liegt an der Atlantikküste und ist dank schöner Sandstrände und viel Sonnenschein das beliebteste Badeziel mit FlixBus in diesem Sommer. Die Stadt bietet neben viel Kultur und einem pulsierenden Nachtleben malerische Spaziergänge an der Küste und zahlreiche Möglichkeiten, um im Atlantik zu planschen oder Wassersport zu betreiben. Als Stadt in direkter Nähe zu unberührten Stränden hat Lissabon als Flix-Reiseziel einen Popularitätsschub erfahren: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Passagiere ist in diesem Jahr um ganze 60 Prozent gestiegen, heißt es von Flixbus.

Lissabon ist von 100 Städten europaweit aus ohne Umstieg mit FlixBus zu erreichen. Ab Deutschland kommt man von Frankfurt oder Karlsruhe direkt nach Lissabon. Ab München und Freiburg gibt es Verbindungen in die portugiesische Hauptstadt mit nur einem Umstieg in Paris oder in der Schweiz. Tickets gibt es ab 85,99 Euro.

2. Izmir

Izmir war der beliebteste Badeort der Flixbus-Kunden im vergangenen Jahr, heißt es von Flix. Dieses Jahr ist es Platz zwei. Die Stadt lockt mit einladendem Klima und reichem historischen und kulturellen Erbe. Izmir liegt in der Nähe von vielen türkisfarbenen Stränden und Küstenstädten wie Cesme und Foca. In den zahlreichen Restaurants und Cafés der Stadt kannst du die türkische Küche genießen. Izmir ist aus 215 Städten in Europa erreichbar. Von München und Salzburg ist die Stadt mit Umstieg in Sofia und Istanbul zu erreichen. Hier ist es empfehlenswert, die Strecken einzeln zu buchen und jeweils einen Zwischenstopp für ein oder zwei Tage auf der Verbindung einzulegen. Du bist jedenfalls ganz schön lange im Bus unterwegs.

3. Neapel

Neapel ist mit seiner Küste entlang des Golfs von Neapel, der geschätzten italienischen Küche und der Nähe zur Amalfiküste ein schönes Reiseziel am Meer. Die Stadt gilt als Geburtsort der Pizza und lädt zum Inselhopping zu den nahe gelegenen Inseln Capri, Ischia und Procida ein. Der Ort ist aus 188 Städten mit dem Flixbus erreichbar, von München und Innsbruck aus direkt. Fahrten mit einem Umstieg gibt es aus vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Direktfahrt mit dem Bus ab München über Innsbruck geht über Nacht und dauert etwas über 14 Stunden. Tickets gibt es ab 49,99 EUR.

4. Marseille

Marseille steht an vierter Stelle der meistbesuchten Reiseziele am Meer. Die Stadt liegt an der französischen Küste am Mittelmeer. Marseille ist voll von Buchten, die auch Französisch Calanques genannt werden, und bietet Reisenden die Möglichkeit zum Wandern, Sonnenbaden und Schwimmen im azurblauen Wasser. Die schillernden Kleinstädte der Côte d’Azur, darunter Nizza, Saint Tropez, Cannes und Monaco, sind nur wenige Stunden entfernt und versprechen Vergnügen in greifbarer Nähe. Die sonnige französische Stadt ist mit Flixbus direkt von 118 Städten aus erreichbar.

Von Deutschland und Österreich aus wird Marseille mit einem Umstieg von vielen Städten aus angefahren. Direktfahrten gibt es von Saarbrücken (ab 29,99 Euro) und von der Schweiz aus ab Zürich, Bern sowie Lausanne und Genf. Der FlixBus fährt über Nacht und ist in unter 12 Stunden an der französischen Südküste. Die Fahrt ab Zürich dauert knapp über zehn Stunden, Tickets gibt es hier bereits ab 34,99 Euro.

5. Barcelona

Ein reiches kulturelles Erbe, architektonische Wunderwerke wie Gaudís Sagrada Família und der Park Güell, eine vielfältige kulinarische Szene und ein brodelndes Nachtleben machen Barcelona zu einem perfekten Urlaubsziel. Reisende sollten sich die köstlichen Meeresfrüchtegerichte und traditionellen Tapas nicht entgehen lassen. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine erfrischende Sangria am Meer. Flix verbindet die Stadt direkt mit 86 Städten europaweit.

Von Deutschland aus ist Barcelona per Bus beispielsweise von München, Köln, Düsseldorf sowie Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg direkt erreichbar. Von Köln aus bist du bestenfalls etwa 19 Stunden unterwegs, Tickets sind ab unter 40 Euro zu haben.

