Millionen Nutzer betroffen: Windows-Update für mehr Werbung

Das Startmenü von Windows ist gemeinsam mit der Taskleiste eine Funktion mit alltäglichem Gebrauch. Trotz heftiger Reaktion der Nutzer wird der Patchday am 11. April 2023 vieles verändern. Ein neues Update ist im Anmarsch. Der Tech-Riese Microsoft will Werbung für sich selbst im Startmenü machen, indem sie Benachrichtigungen für Microsoft-Konten einbauen.

Windows und Werbung? – Schon jetzt kannst du es testen

Im Startmenü soll das gesuchte Programm gefunden werden, somit kann ja dann Werbung nur stören? – Das Unternehmen wird Werbung für all die Vorteile eines Microsofts-Kontos machen. Microsoft zufolge werden sie in den kommenden Monaten an der genauen Darstellung arbeiten. Zudem sollen die Benachrichtigungen ausgebaut werden. Falls du das neue Update kaum abwarten kannst, kannst du dir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack besorgen und dir ein Update namens KB5023778 herunterladen. Microsoft schrieb in ihren Changelog: „Diese Funktion ist im Moment nur für einen kleinen Kreis von Nutzern verfügbar. In den kommenden Monaten wird sie breiter eingesetzt. Bei einigen Geräten kann es sein, dass wir beim Sammeln von Feedback unterschiedliche visuelle Lösungen einsetzen.“ Mit der neuen Windows 11-Version kommt auch ein „Feature“ dazu. Bei einer nicht aktivierten Ordnersicherung soll im Startmenü ein Hinweis erscheinen, der den Nutzer darauf hinweist, dass man seine Daten mit der Cloud synchronisieren soll, um diese zu schützen.

Microsoft hat für die Onedrive-Werbung einen A-/B-Test durchgeführt. Dabei hat ein Teil der Nutzer die neue Einblendung auf dem Bildschirm gesehen und der andere Teil durfte sich das gewöhnlich Startmenü anschauen. Zurzeit ist es noch unklar, ob es eine Möglichkeit gibt, die Onedrive-Werbung abzuschalten oder ob sie nur temporär deaktivierbar ist.