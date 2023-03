Surface Laptops im Angebot: Große „Windows Week“ bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt kannst du im Rahmen der Windows Week tolle Angebote abgreifen. Während die Aktion selbst bis zum 6. April (20 Uhr) läuft, gibt es zusätzlich noch einige Microsoft Surface Laptops, die zu Aktionspreisen erhältlich sind. Hierbei musst du jedoch schnell zuschlagen, denn diese Angebote laufen nur noch bis zum 31. März (23:59 Uhr)! Dabei ist uns vor allem der Surface Laptop Go 2 für 749 Euro ins Auge gesprungen.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Der Microsoft Surface Laptop Go 2 lohnt sich dabei vor allem für den Büroalltag und Studierende, allen voran aufgrund der starken Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden. Ein weiteres Highlight ist das 12,45 Zoll große Touchscreen-Display, welches auf eine Auflösung von 1.536 mal 1.024 Pixeln kommt. Dank der kompakten Größe samt einem Gewicht von knapp über einem Kilo lässt sich der Surface Laptop auch ideal transportieren. Für die Leistung sorgt währenddessen der Intel Core i5 Prozessor (i5-1135G7) mit einer Prozessor-Taktfrequenz von bis zu 4,20 GHz (mit Turbo) sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Als Grafikkarte wurde eine UHD-Karte von Intel verbaut. Dies reicht locker für alle täglichen Büroarbeiten, inklusive Präsentationen und das Surfen mit vielen Tabs auf einmal.

Doch selbstverständlich kannst du das Gerät auch privat verwenden, etwa zum Streamen deiner Lieblingsshows. Nur das Verbinden mit einem TV geht ausschließlich über Umwege, da ein HDMI-Anschluss leider nicht vorhanden ist. Dafür verfügt der Laptop jedoch über zwei USB-Slots (Typ-A und Typ-C), einen Surface Connect-Anschluss und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Gefunkt wird zudem über WLAN und Bluetooth 5.0. Damit du direkt loslegen kannst, ist Windows 11 Home vorinstalliert.

Das Preisschild von 749 Euro für den Microsoft Surface Laptop Go 2 ist zwar recht happig, kann sich aber auf jeden Fall sehen lassen. Günstiger gibt’s das Gerät aktuell nämlich nicht im Netz. Wenn du Interesse hast, solltest du jedoch schnell zuschlagen, denn der Angebotspreis von 749 Euro gilt nur noch bis zum 31. März (23:59 Uhr)

→ Microsoft Surface Laptop Go 2 für 749 Euro

Die Windows Week hat aber auch abseits vom Microsoft Surface Laptop Go 2 viele starke Geräte im Angebot. Für einen Überblick über alle Deals lohnt sich daher ein Blick auf die Aktionsseite. Falls du dir dabei übrigens nicht ganz sicher bist, welches Surface am besten zu dir passt, kannst du vom Microsoft Liveberater Gebrauch machen. Hier setzt sich zügig ein Berater mit dir in Kontakt – wahlweise via Chat oder Internet-Call – und hilft dir bei deiner Entscheidung. Falls du Wartezeiten vermeiden möchtest, kannst du alternativ auch einen Beratungstermin buchen. So findest du ganz bestimmt das passende Microsoft Surface für dich.

→ Windows Week bei MediaMarkt

100 Euro extra sparen über MediaMarkt Live-Shopping

Doch das war noch nicht alles: Heute, den 28. März, findet um 20 Uhr bei MediaMarkt eine coole Live-Shopping-Show statt. Hierbei kannst du einen Extra-100-Euro-Coupon für das Asus ZenBook (UX363EA-HP536W) abgreifen. Dieser ist bis zum 31. März (23:59 Uhr) gültig. Das Convertible überzeugt dabei unter anderem mit satten 16 GB Arbeitsspeicher und einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Außerdem ist das Gerät mit seiner kompakten Größe und einem Gewicht von gerade einmal 1,3 kg leicht zu transportieren. Doch aufgepasst: Die genauen Details zum Gutschein-Code werden erst während des Livestreams bekannt gegeben. Einschalten könnte sich also lohnen.

→ MediaMarkt Live-Shopping-Show