Millionen Haushalte sparen ab Anfang 2024 bis zu 1.000 Euro

Endlich: Auf dem Energiemarkt sinken die Preise. Nicht nur in der Grundversorgung vieler Stromanbieter, sondern auch für Gaskunden. Anfang 2024 werden die Gaspreise für 2,4 Millionen Haushalte in der Grundversorgung sinken, berichtet das Vergleichsportal Check24. Die Tarifexperten berichten von 255 weiteren Fällen, bei denen Energieversorger die Preise für Gas in der Grundversorgung nach unten anpassen. Das schont den Geldbeutel.

Gaspreise in der Grundversorgung sinken – und bleiben teuer

Im Durchschnitt sinken die Preise in der Gas-Grundversorgung mit den neuen Preissenkungen dem Vernehmen nach um 13 Prozent. Bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) entspricht das einer Entlastung von knapp 360 Euro. Schon seit dem 1. September hat es nach Angaben von Check24 in 430 Fällen Gaspreissenkungen in der Grundversorgung gegeben. Davon profitierten bisher bereits 4,5 Millionen Haushalte, die sich im Schnitt über eine Entlastung in Höhe von 285 Euro freuen dürfen.

Teil der Wahrheit ist aber auch: Wer aktuell noch einen Tarif mit der Gas-Grundversorgung nutzt, zahlt in den meisten Fällen mehr, als er eigentlich müsste. Denn in der Grundversorgung liegen aktuell noch immer etwa 75 Prozent aller Gastarife oberhalb der Gaspreisbremse. Bei alternativen Gasversorgern sind hingegen schon 98 Prozent der Tarife günstiger. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh kann durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zu einem alternativen Anbieter im Schnitt rund 1.000 Euro pro Jahr sparen, hat Check24 ausgerechnet.

Jetzt einen Tarifvergleich durchzuführen, kann sich aber auch noch aus einem anderen Grund lohnen. Denn ab März 2024 wird die Mehrwertsteuer auf Gas wieder steigen. Es gilt dann auf Erdgas nicht mehr der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7 Prozent, sondern wieder der reguläre Satz in Höhe von 19 Prozent. Und das lässt die Gaskosten natürlich wieder steigen.

Jetzt günstige Gastarife sichern

Solltest du dir mit Blick auf einen Gasanbieterwechsel unsicher sein oder Angst haben, an ein „Schwarzes Schaf“ der Branche zu geraten, empfehlen wird dir unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich nämlich Experten um deinen Vertrag für Strom und / oder Gas und sorgen dafür, dass du immer einen günstigen Tarif nutzen kannst. Die Kollegen von remind.me überwachen auch die Vertragsbeziehung und reagieren, sollte ein Anbieter seine Strom- oder Gaspreise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den großen Vergleichsseiten gar nicht erst abschließen kannst.

→ Hier geht's direkt zum kostenlosen Dienst von remind.me

