Ab 2024: Strompreis sinkt für Millionen Kunden

Fast fünf Millionen deutsche Haushalte dürfen sich ab Anfang 2024 über eine Preissenkung beim Strompreis freuen. Direkt zum Jahresbeginn soll es nämlich in 340 weiteren Fällen möglich sein, zu geringeren Preisen in der Grundversorgung Strom zu beziehen. Im Vergleich zum 31. August 2023 sollen die Preissenkungen im Schnitt 4 Prozent betragen, berichtet das Vergleichsportal Check24.

Stromtarife in der Grundversorgung sinken

Die neuen Senkungen folgen auf 464 Fälle, bei denen es in der Grundversorgung bereits seit dem 1. September des laufenden Jahres in der Strom-Grundversorgung zu Anpassungen am Preis zugunsten der Kunden kam. Die durchschnittliche Ersparnis für etwa acht Millionen Haushalte liegt nach Berechnungen von Check24 gegenüber den Ende August üblichen Strompreisen bei circa 5 Prozent. Für eine vierköpfige Familie ist so eine Ersparnis von durchschnittlich 119 Euro möglich, haben die Tarifexperten des Vergleichsportals ausgerechnet.

Teil der Wahrheit ist aber auch: Wer aktuell noch einen Stromtarif in der Grundversorgung nutzt, zahlt nicht selten viel mehr, als er müsste. Im Extremfall mehrere Hundert Euro pro Jahr. Denn 97 Prozent aller Tarife bei alternativen Anbietern liegen inzwischen unterhalb der von der Bundesregierung festgelegten Strompreisbremse. Dem gegenüber stehen 57 Prozent der Stromtarife in der Grundversorgung, die noch über der Strompreisbremse liegen.

In einigen Fällen steigen die Preise

Stromtarife vergleichen und den Anbieter wechseln, lohnt sich also wieder. Insbesondere auch dann, wenn in der Grundversorgung von deinem Anbieter für 2024 eine Preiserhöhung angekündigt wurde. Auch das passiert Anfang 2024 nämlich in 34 Fällen. Davon sind laut Check24 fast 500.000 Haushalte betroffen – mit durchschnittlichen Mehrkosten in Höhe von 85 Euro pro Jahr.

